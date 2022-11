Am 9. Februar 2020 gibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekannt, welcher Streifen als "Bester Film" ausgezeichnet wird. Hier gibt's die Nominierten im Überblick – und die Info, wer als Favorit gilt.

Letztes Jahr wurde "Green Book" als bester Film bei den Oscars ausgezeichnet. Auch 2020 sind wieder einige Kandidaten im Rennen, die auf einen Preis hoffen dürfen:

"1917"

"Joker"

"Parasite"

"Little Women"

"The Irishman"

"Jojo Rabbit"

"Marriage Story"

"Once upon a Time in Hollywood"

"Ford V Ferrari"

Bester Film: Wer hat Chancen bei der Oscar® Verleihung 2020?

Es lässt sich zwar nicht vorhersagen, wer als Gewinner hervorgehen wird, aber bei der Verleihung der Golden Globes heimste "1917" von Sam Mendes den ersten Platz ein. Das könnte ein Hinweis sein, dass er auch bei den Oscars abräumen könnte. Der Kriegsfilm spielt während des 1. Weltkrieges. Er wurde so gedreht, dass der Zuschauer den Eindruck hat, der Film bestehe nur aus einer einzigen und ununterbrochenen Kamerafahrt. Insgesamt ist er in zehn Kategorien nominiert. Neben "Bester Film" unter anderem auch für die Kategorien "Beste Regie", "Beste Kamera" und "Bestes Originaldrehbuch".

"Once Upon a Time in Hollywood" gewann hingegen einen Golden Globe als beste Komödie und könnte ebenfalls gute Chancen bei den Oscars haben. Insgesamt in zehn Kategorien ist der neue Streifen von Quentin Tarantino bei den Oscars 2020 vertreten.

Die Oscar® 2020 auf ProSieben

Welcher Film letztendlich als Gewinner hervorgeht, sehen wir bei der Verleihung am 9. Februar 2020.

ProSieben strahlt das Hollywood-Event nicht nur im TV aus. Auch online auf prosieben.de gibt es einen Live-Stream, den du dir auch nachträglich noch ansehen kannst.

Bei uns findest du auch interessante News zu Nominierten und Gewinnern sowie zu anderem Wissenswertem rund um die Verleihung.

