Wer bekommt den begehrtesten Filmpreis der Welt? Am 13. Januar wurden die Nominierungen für die 92. ACADEMY AWARDS® bekannt gegeben. Joaquin Phoenix, Brad Pitt und Renée Zellweger – sie alle werden am Sonntag, 9. Februar 2020, im Dolby Theatre auf einen Goldjungen hoffen. Für ProSieben berichten Filmexperte Steven Gätjen und die Moderatorinnen Annemarie Carpendale und Viviane Geppert live ab 23:05 Uhr vom roten Teppich in L.A.

Die OSCARS® 2020 auf ProSieben:

Update vom 16.3.2022: Wir haben zusammengefasst, wie man die Übertragung der Oscars 2022 in Deutschland live im TV und Live-Stream sehen kann. Und: Es gibt wieder eine Live-Stream-Seite von ProSieben zu den Oscars 2022.

Montag bis Freitag, 3. Februar bis 7. Februar 2020

17:00 Uhr: "taff" meldet sich täglich mit Neuigkeiten aus Hollywood

Donnerstag, 6. Februar 2020

22:30 Uhr: "red." aus L.A. mit Annemarie Carpendale und Viviane Geppert

Sonntag, 9. Februar 2020

ca. 23:05 Uhr: "red. Der OSCAR® Countdown – Die größten Hollywood-Momente 2020"

Steven Gätjen, Annemarie Carpendale und Viviane Geppert melden sich live vom roten Teppich vor dem Dolby-Theatre in Los Angeles. Während sich Hollywood und die Stars langsam für die größte Film-Gala der Welt warm machen, erzählen sie die größten, schrägsten und emotionalsten Oscar-Geschichten Hollywoods.

ca. 23:50 Uhr: "OSCAR® 2020 – red. Carpet live"

Er funkelt, er strahlt, er weckt Begehren: Zum 92. Mal werden die Oscars vergeben, und ProSieben zeigt bereits zum 22. Mal die Verleihung aus dem Dolby Theatre in Hollywood. Steven Gätjen und die beiden ProSieben-Moderatorinnen Annemarie Carpendale und Viviane Geppert berichten live und exklusiv vom wohl hochkarätigsten roten Teppich der Film-Welt.

02:00 Uhr: "OSCAR® 2020 – Die ACADEMY AWARDS® – live aus L.A."

Die Oscar®-Verleihung 2020 LIVE bei ProSieben: Glanz & Glamour für die besten Filme des Jahres! Erfahrt in unserem Livestream als Erster, wer den wichtigsten Filmpreis des Jahres erhält!

Montag, 10. Februar 2020

17:00 Uhr: "red. Die OSCAR®-Highlights 2020"

Alle Sendungen könnt ihr natürlich auch online im Livestream auf ProSieben.de verfolgen!