Am Dienstag, den 29. August, tritt Motsi Mabuse um 20:15 Uhr zusammen mit ihrer Schwester Otlile in der ProSieben-Show "Wir gegen die!" gegen die Geschwister Carolin und David Kebekus an. Doch wenige Tage vor der Ausstrahlung hat Motsi Mabuse tolle Neuigkeiten zu verkünden: Sie wird bald Tante!

Motsi Mabuse macht die Babynews bei Instagram publik

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt die 42-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem ihre Schwester zusammen mit ihrem Mann Marius Iepure zu sehen ist, mit dem sie seit 2014 verheiratet ist. Auf dem Foto hält Oti Mabuse liebevoll ihren Babybauch fest, während sie ihren Liebsten anlächelt. Dabei wirkt das Paar total glücklich.

In der Bildunterschrift darunter macht Motsi Mabuse deutlich, wie glücklich sie über den Familienzuwachs ist. "Wir wachsen! Wir freuen uns so unglaublich für euch", schwärmt sie unter dem Beitrag. Und weiter:

Ich werde Tante!!! Mehr Liebe, mehr Familie!! Motsi Mabuse, , 2023

So ergeht es Oti Mabuse in der Schwangerschaft

Oti Mabuse postet auf ihrem Instagram-Kanal ebenfalls ein romantisches Pärchenfoto, mit dem sie ihre Schwangerschaft bekannt gibt. In der Bildunterschrift darunter gibt sie ganz offen zu, wie es ihr aktuell ergeht:

Das alles ist neu für uns und beängstigt uns mehr, als mit Haien zu schwimmen, von Klippen zu springen oder uns von Brücken zu stürzen. Aber es sind trotzdem die besten Nachrichten, die wir uns jemals erhofft hätten. Oti Mabuse, , 2023

Zudem lässt die Mama in spe ihre Fans wissen, dass ihr Baby wohl noch dieses Jahr das Licht der Welt erblicken wird. "Weihnachten wird's ein bisschen lauter", teasert Oti in ihrem Instagram-Posting an.