Prinz Harry: Emotionale Worte – DAS erhofft sich der Royal für seinen Sohn Archie

2014 hat Prinz Harry (38) die "Invictus Games" ins Leben gerufen, ein internationales Sportereignis für verletzte und traumatisierte Soldatinnen und Soldaten. Über sein Herzensprojekt gibt es nun die fünfteilige Dokureihe "Heart of Invictus". Gleich zu Beginn der ersten Folge hält der royale Außenseiter darin eine Rede, in der er sich nicht nur an die Teilnehmer:innen des Wettkampfes, sondern auch an seinen Sohn Archie (4) zu wenden scheint.

Was der kleine Prinz einmal werden möchte

Wenn er seinen Sohn Archie nach seinen Zukunftsplänen frage, so der Prinz in der neuen Netflix-Doku, sage der an manchen Tagen, er wolle Astronaut werden, an anderen Tagen Pilot. Er erinnere ihn dann immer, dass es "egal, was man wird, vor allem auf den Charakter ankommt":

Nichts würde seine Mutter und mich stolzer machen, als eben diesen Charakter in ihm zu sehen, den wir heute vor uns sehen - euch. Prinz Harry, , 2023

Dass der mit dramatischer Musik unterlegte Moment so berührend wirkt, hat sicher auch mit der Geschichte von Prinz Harry selbst zu tun.

Prinz Harry: Das ewige schwarze Schaf

Wie mittlerweile hinlänglich bekannt ist, hatte Prinz Harry, im Gegensatz zu seinem älteren Bruder Prinz William (41), deutlich größere Probleme, sich den strengen Sitten des britischen Königshauses anzupassen. Schon in sehr jungen Jahren war er immer wieder in die Schlagzeilen geraten - etwa, als er 2005 auf einer Kostümparty in Nazimontur erschienen war - eine Geschmacklosigkeit, für die er sich wenig später entschuldigte. Amüsanter waren "Skandale" wie das Strip-Billard, das er 2012 mit Freund:innen bei einer Party in Las Vegas spielte.

Dass jeder seiner mal schlimmeren, mal weniger schlimmen Aussetzer ausführlich von der britischen Klatschpresse dokumentiert wurde, machte es für ihn umso schwieriger.

Verhärtete Fronten zwischen Prinz Harry und seiner Familie

Nach seiner Hochzeit mit der US-amerikanischen Schauspielerin Meghan Markle (42) 2018, dem enthüllenden Skandal-Interview der beiden mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey (69) 2021 und vor allem Prinz Harrys in diesem Jahr erschienenen Autobiografie "Spare" (deutscher Titel: "Reserve"), in der er schonungslos mit den Royals abrechnet, kam es zum Zerwürfnis der Familie. Derzeit hat Prinz Harry keinen Kontakt zu seinem Bruder, dessen Ehefrau Prinzessin Kate (41) und seinem Vater König Charles III. (74) sowie Königin Camilla (76).

Ganz offensichtlich hat der Familienstreit den Wahlamerikaner geprägt - seinen Kindern, Prinz Archie und dessen kleiner Schwester Lilibet (2), möchte Prinz Harry deutlich mehr Freiheiten bieten, als er sie in seiner Kindheit und Jugend genießen durfte.