Prinzessin Beatrice: Ihr Ex-Freund Paolo Liuzzo wurde leblos aufgefunden

Paolo Liuzzo, der Ex-Freund von Prinzessin Beatrice (35), ist gestorben. Er wurde in einem Hotel in Miami aufgefunden.

Anzeige

Du willst mehr über das royale Leben erfahren?

➡ Schau dir die Dramaserie "The Royals" jetzt auf Joyn an.

Das berichtet unter anderem "The Independent". Das Miami Police Department bestätigte am vergangenen Mittwoch der britischen Zeitung, dass Liuzzo bereits Anfang Februar gestorben ist.

Die Beamten wurden am 7. Februar um 15:22 Uhr zu seinem Hotelzimmer im Hotel Citizen M Miami Worldcenter gerufen, als Todeszeitpunkt wurde 15:34 Uhr angegeben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern bis heute an, aber der Fall wird hinsichtlich des Verdachts auf eine Überdosis Drogen untersucht, erklärte die Polizei. Laut "The Sun" wohnte Liuzzo, Sohn eines italienischen Kunststoff-Tycoons, zuletzt in einem Apartmenthaus in der Nähe des Hotels und war als Kunstberater tätig. Er ist angeblich 41 Jahre alt geworden. Sein Leichnam soll Mitte Februar zur Beerdigung in seine Heimat Long Island, New York, geflogen worden sein.

Royaler Familienurlaub in der Schweiz

2006 wurde seine damalige, bereits seit einem Jahr andauernde Beziehung zu Prinzessin Beatrice bekannt, als er von ihren Eltern Prinz Andrew (64) und Sarah Ferguson (64) zu einem Familienurlaub im Schweizer Skiort Verbier eingeladen wurde. Berichten zufolge trennten sich die Wege des Paares jedoch nach einem Jahr wieder, nachdem bekannt wurde, dass Liuzzo in die USA zurückkehren musste, da er gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll. Er war wegen Totschlags eines Kommilitonen in Massachusetts angeklagt und 2002 wegen Körperverletzung verurteilt worden. Er leistete 100 Stunden gemeinnützige Arbeit und durfte eigentlich nur zu Arbeitszwecken ins Ausland reisen.

Prinzessin Beatrice ist seit 2020 mit Edoardo Mapelli Mozzi (40) verheiratet. Töchterchen Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi kam am 18. September 2021 in London zur Welt.