Psychiatrie-Aufenthalt: Eric Stehfest erleidet nächsten Rückschlag

Eric Stehfest geht seit Jahren sehr offen mit seinen psychischen Erkrankungen und seiner Drogen-Vergangenheit um. Seit seiner Jugend leitet er unter paranoider Schizophrenie. Aktuell lässt er sich ambulant in einer psychiatrischen Einrichtung behandeln.

Anzeige

Substanz-Missbrauch kann auch Jahre nach dem letzten Rausch schwere Folgen haben: Das muss Eric Stehfest (35) am eigenen Leib erfahren. Der Schauspieler war in seiner Jugend und als junger Erwachsener zehn Jahre lang süchtig nach der gefährlichen Droge Crystal Meth. Über seine Erfahrungen hat er das Buch "9 Tage wach" geschrieben, das 2017 veröffentlicht und drei Jahre später verfilmt wurde.

Seine Lebensgeschichte wurde im Film "9 Tage wach" verfilmt Streame jetzt bei Joyn PLUS+

Diese Sucht sieht der ehemalige GZSZ-Star als mögliche Ursache für die paranoide Schizophrenie, mit der er seit seiner Jugend zu kämpfen hat: "Jedes einschneidende Erlebnis kann bei einem Menschen dazu führen, dass sich ein Teil der Persönlichkeit abspaltet. Und bei mir gab es da einige."

Anzeige

Anzeige

Eric Stehfest hat "permanent Panik"

Seine Krankheit erklärt der zweifache Vater gegenüber "Bild" so: "Nur bei meinen Kindern gibt es eine Realität und die ist voller bedingungsloser Liebe. Ansonsten bestehe ich aus drei Erics und alle leben in unterschiedlichen Realitäten. Einer dieser Erics hat zum Beispiel permanent Panik davor, dass etwas Schlimmes passiert. Denkt, dass überall nur Böses lauert. Ein anderer Eric erinnert sich nicht an schöne Momente! Er glaubt zum Beispiel, seine Ehefrau will ihn nur bloßstellen."

Besagte Ehefrau und Mutter seiner Kinder (8 und 3) ist Edith Stehfest (29), mit der er seit 2015 verheiratet ist und die unter anderem aus der Joyn-Sendung "Dirty Words" bekannt ist. Wenn es, so Eric Stehfest, nach ihr "gegangen wäre, wäre ich schon lange in der Klinik gewesen. Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass sie mir helfen will. Ich bin jetzt in Therapie, weil ich meine Familie vor der Zerstörung retten will."

Du willst mehr von Edith Stehfest sehen? Joyn Schau dir "Dirty Words" jetzt auf Joyn an

Zuvor habe er immer gedacht, seine Probleme habe jeder. Sich einzugestehen, dass dem nicht so ist und dass er dringend Hilfe benötige, habe "viel Kraft gekostet, es hat schließlich auch meine Ehe gefährdet", gesteht der Reality-TV-Star.

Anzeige

Anzeige

"Dopamin auf Wasserfall-Niveau"

Aktuell habe Eric zwar keinen akuten Schub, trotzdem lässt er sich endlich helfen: Täglich von 7 bis 15 Uhr lässt er sich in einer Klinik therapieren, wird dort zudem medikamentös eingestellt. Dank der Tabletten gehe es ihm das erste Mal seit Jahren wieder besser. Denn diese hemmen unter anderem die Ausschüttung des Nervenbotenstoffs Dopamin: "Bei mir war der auf Wasserfall-Niveau. Und das kann zu Schizophrenie und Wahn führen."

An seinem geplanten "Fame Fighting"-Wettkampf gegen SixxPaxx-Stripper Marvin Manson am 9. November möchte Stehfest trotz Therapie antreten und trainiert dafür jeden Tag, wie er auf seinem Instagram-Account berichtet.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Sie hat es nicht mehr ausgehalten": Seine Frau Edith ist ausgezogen

Wie Eric Stehfest jetzt bestätigt, ist seine Frau Edith ausgezogen - sie brauche Abstand. Laut dem 35-Jährigen sollen Nachbarschaftsstreitereien zu der Entscheidung geführt haben. Erst vor einem Jahr sei das Paar in ein Mehrfamilienhaus in Thüringen gezogen. Relativ schnell soll es dann zu ersten Auseinandersetzungen mit den anderen Hausbewohnern gekommen sein. "Dazu haben meine mentalen Probleme unsere Ehe schwer belastet".

Wer selbst unter psychischen Problemen leidet oder jemanden im Umfeld kennt, der Hilfe benötigt, kann sich an die Telefonseelsorge (0800 111 0 111) oder die Deutsche Depressionshilfe (0800 33 44 533) wenden.