"Ich bin sehr traurig": Bohlen reagiert auf Tod von Nadja "Naddel" Abd el Farrag

Der Tod von Abd el Farrag, bekannt als "Naddel", hat viele Menschen erschüttert. Auch Dieter Bohlen, ihr ehemaliger Partner, äußerte jetzt seine Trauer in einem Instagram-Post.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Der Tod von Abd el Farrag hat viele Menschen bewegt.

Die Hamburgerin war am 9. Mai im Alter von 60 Jahren verstorben.

Jetzt hat auch ihr Ex Dieter Bohlen auf die traurige Nachricht reagiert.

Nadja Abd el Farag, bekannt als "Naddel", ist am 9. Mai verstorben im Alter von nur 60 Jahren. Die Todesursache soll Medienberichten zufolge Organversagen gewesen sein. Ihr Tod hat viele Menschen, die sie kannten und schätzten, tief betroffen gemacht. Jetzt hat auch Dieter Bohlen auf den Tod seiner ehemaligen Lebensgefährtin reagiert.

In einem kurzen, aber emotionalen Instagram-Post schrieb der Musikproduzent: "Ich bin sehr traurig". "Ruhe in Frieden, Nadja", fügte Bohlen hinzu. Der Post war mit einem Videoausschnitt versehen, der beide bei einem Auftritt zeigt. Die gemeinsame Zeit von Nadja Abd el Farrag und Dieter Bohlen war geprägt von Höhen und Tiefen. In den 1990er Jahren waren sie eines der bekanntesten Paare in Deutschland und standen oft im Rampenlicht. Nadja begleitete Bohlen bei zahlreichen öffentlichen Auftritten und war ein fester Bestandteil seines Lebens. Ihre Beziehung war jedoch nicht ohne Probleme, und die beiden trennten sich schließlich.

Anzeige

Anzeige

Trotz der Trennung blieb Nadja in der Öffentlichkeit präsent und versuchte, ihre eigene Karriere zu verfolgen. In den 1990er Jahren war Abd el Farrag als Moderatorin des RTL2-Erotikformats "Peep" bekannt und nahm 2004 am RTL-Dschungelcamp teil. Ihre Karriere war geprägt von Höhen und Tiefen, und sie versuchte sich in verschiedenen Rollen, darunter als DJane und Teilnehmerin bei "Das große Sat. 1 Promiboxen". Trotz ihrer Bemühungen, sich beruflich zu etablieren, kämpfte sie mit finanziellen Schwierigkeiten und war zweimal bei RTL-Schuldnerberater Peter Zwegat in der Sendung.

Abd el Farrag litt unter Alkoholabhängigkeit

Nadja Abd el Farrag litt jahrelang unter einer Alkoholabhängigkeit, was ihr Leben und ihre Karriere stark beeinflusste. In den letzten Jahren hatte die Hamburgerin zudem mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter einer Leberzirrhose, die durch ihren starken Alkoholkonsum verursacht wurde. Trotz ihrer Bemühungen, ihre Sucht zu überwinden und ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, blieb ihre Gesundheit stark beeinträchtigt, was letztlich zu ihrem frühen Tod führte.

Anzeige

Anzeige