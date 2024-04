Reality-Star Kim Virginia Hartung verrät: Diese Beauty-Eingriffe hatte sie 

"Ich hatte eine OP und keine weiteren", stellte Reality-TV-Star Kim Virginia Hartung (28) vor wenigen Tag klar. In einem TikTok-Post bezog die Ex-Stewardess nun auch Stellung zu den Gerüchten, sie habe sich einem Brazilian Butt Lift, einer Schönheits-OP am Hintern, unterzogen.

Ihren rund 180.000 TikTok-Follower:innen (Stand 11. April, 11:38 Uhr) gestand Kim Virginia Hartung, dass sie eine Brustvergrößerung habe durchführen lassen. "In dieser OP habe ich mein Körbchen von 75 C auf 75 D oder DD gemacht", berichtete sie. Gleichzeitig sei ihr Fett abgesaugt und zwischen ihren Brüsten platziert worden, um das Brustbein und die Rippen der Beauty weniger sichtbar zu machen, berichtete "Promiflash".

Einen Brazilian Butt Lift, wie ihr etliche "Fans" auch auf ihrem Instagram-Account (606.000 Follower:innen, Stand 11. April, 11:39 Uhr) unterstellten, habe sie aber nie machen lassen. "Leute, lasst mir meinen Popo", meinte die "Dschungelcamp"-Kandidatin und fügte hinzu: "Ich habe einen tollen Popo und das ist meiner und der war so, wie er ist."

Kim Virginias Ex Emanuell Weißenberger packt aus

In ihrem Gesicht, so räumte sie ein, sei dagegen durchaus mehr gemacht worden. Das habe sie sich mit Hyaluronsäure auffüllen lassen. Die Filler in Lippen, Kinn und Wangen lasse sie sich derzeit mittels Hyalase auflösen. Dagegen sei sie immer noch eine große Freundin von Botox in der Stirn: "Ich liebe Botox. Ich will nicht, dass man mir meine Emotionen ansieht."

Ihre oft aufbrausenden Gefühle trägt Kim Virginia nicht über die Mimik nach außen, sie teilt lieber verbal aus. Das musste jüngst ihr Ex-Partner Emanuell Weißenberger (31) erfahren, mit dem sie aktuell bei "Prominent getrennt" zu sehen ist.

Im Clip: Kim Virginia lässt Beauty-Eingriff rückgängig machen

Nächste Runde im Bitch-Fight: Kim Virginia lästert über Leyla Lahouar

Bei der Vergangenheitsbewältigung mit ihrem Ex Mike Heiter (31), der im Dschungelcamp für viele Schlagzeilen gesorgt hatte, kehrt ebenfalls keine Ruhe ein. Heiter bandelte Mike dort sehr zum Missfallen von Virginia mit Leyla Lahouar (27) an. Dass die beiden jetzt ein offizielles Liebespaar sind, beschäftigt Virginia nach wie vor. In einer Instagram-Story begutachtete Virginia ein älteres Foto von Leyla, weil auch sie mal über Virginias Beauty-Maßnahmen gelästert hatte. Jetzt stichelt Virginia zurück und unterstellt auch ihrer Erzfeindin Eingriffe: "Gucken wir mal dein Beispiel an. Babe, ich hab Sucuk-Lippen, da hast du recht, aber du bist Transformers."