Roland Trettl plaudert Liebes-Geheimnis aus: Der TV-Moderator hat sein Herz verschenkt

Der Kuppelmeister hat sein Herz verloren! Diese erfreuliche Nachricht bestätigte der Koch und TV-Moderator Roland Trettl (52) jetzt.

Anzeige

Lust auf mehr von Roland Trettl?

➡ Schau dir die Serie "Karawane der Köche" jetzt auf Joyn an.

Im Gegensatz zu manch einer/m seiner Kandidat:innen in der Sendung "First Dates - ein Tisch für zwei" musste Roland Trettl offenbar nicht sonderlich lange auf Solo-Pfaden wandeln. Erst im Januar des vergangenen Jahres hatte er sich nach zwölf Jahren von seiner Frau Daniela (43) getrennt. Wie er nun in einer aktuellen Folge seiner Show verriet, hat er sich nur wenige Monate nach der Trennung wieder neu verliebt.

Im Clip: Kurz vor Weihnachten trauerte Roland Trettl noch um seine verstorbene Mutter

Anzeige

Anzeige

Rentner Harry: "Und biste verliebt?"

Das Liebesgeheimnis lüftete während der Sendung ein einsamer Kölner Rentner namens Harry, der bereits zum zweiten Mal im "First Dates"-Restaurant auf der Suche nach der großen Liebe zu Gast war. Nachdem er Trettl vor laufender Kamera über seinen erfolglosen letzten Dating-Versuch berichtet hatte, überrumpelte er diesen plötzlich mit der spontanen Frage "Und biste verliebt?"

Als Antwort servierte ihm der Moderator daraufhin ein mit breitem Grinsen hervorgebrachtes "Ja!" Auf Harrys Nachfrage, wie lange dies schon der Fall sei, erwiderte er: "Seit sieben Monaten ... Das weiß aber niemand außer du jetzt". Während die beiden schließlich lachend die Szene verließen, schob der nunmehr offiziell verliebte Moderator noch ein kopfschüttelndes "Du fragst mich da gleich Dinge, ey ..." hinterher.

Um wen es sich bei der Frau handelt, die das Herz des kochenden Kuppelmeisters vor sieben Monaten eroberte, ist bislang noch nicht bekannt.