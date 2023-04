Schock für die Fans der "Elevator Boys": Trennen sich die TikTok-Stars bald?

Das Wichtigste in Kürze Die Elevator Boys wurden durch ihre Videos in Fahrstühlen weltbekannt und erfahren seit ihrem ersten gemeinsamen TikTok-Clip einen echten Hype auf Social Media.

Doch neben dem gemeinsamen Content auf Social Media hat jeder der fünf Jungs aktuell auch viele eigene Projekte am Laufen. Bedeutet das etwa, dass die Elevator Boys bald getrennte Wege gehen? Hier erfährst du alle Infos dazu.

Anzeige

Bene Schulz, Tim Schäcker, Julien Brown, Jacob Rott und Luis Freitag begeistern täglich Millionen Fans auf TikTok und Instagram. Doch jeder von ihnen geht auch eigenen Projekten nach. Bene Schulz spricht nun offen über die Zukunft der Elevator Boys.

Die fünf Jungs können sich aktuell vor Angeboten kaum retten. In der siebten Folge von "Germany's Next Topmodel" unterstützten die Elevator Boys Heidi Klum bei ihren Entscheidungen und sie standen für ein gemeinsames Projekt sogar schon mit Hollywood-Star Brad Pitt vor der Kamera. Doch immer mehr rücken eigene Projekte in den Fokus. "Jetzt gelangen wir in unserer Karriere an einen Punkt, an dem wir uns eben entscheiden müssen, worauf wir uns fokussieren möchten", gibt Bene Schulz gegenüber "Bild" zu.

Im Clip: Deshalb sind die Elevator Boys so erfolgreich

Anzeige

Anzeige

Die Elevator Boys bleiben als Gruppe bestehen

Die Elevator Boys wollen nicht mehr nur als Influencer angesehen werden, sondern sich mit verschiedenen Projekten nun weiterentwickeln. Egal ob Schauspiel, TV oder Musik - jeder der fünf Jungs hat ganz eigene Pläne für die Zukunft. Trotzdem wollen sie weiterhin gemeinsam Videos für ihre TikTok- und Instagramkanäle produzieren:

Wir gehen zum Teil in verschiedene Richtungen. Die kurzen Videos wird es auch immer noch geben und wir bleiben als Gruppe immer bestehen. Bene Schulz, , 2023

Bene Schulz will Schauspieler werden

Schon seit seiner Kindheit träumt Bene Schulz davon, eines Tages als Schauspieler erfolgreich zu sein. "Das ist dann aber irgendwie in diesem ganzen Social-Media-Rahmen untergegangen. Dafür hat mich das aber auch bekannt gemacht und superviele Türen geöffnet", meint er. Nun wolle er sich aber endlich seinen großen Wunsch erfüllen und in der Schauspielbranche Fuß fassen. Erste Erfahrungen konnte der TikTok-Star bereits sammeln. Er war unter anderem schon in der Serie "Toxisch" und beim "Tatort" zu sehen. Doch Bene Schulz hat Lust auf mehr. Er würde gerne auch mal in weniger ernste Rollen schlüpfen. "Hugh Grant ist ein Riesenvorbild für mich. Ich will auch irgendwann mal so einen Herzensbrecher spielen", plaudert der 21-Jährige aus.