SO ist der Familienalltag von Lena Gercke: Model gewährt private Einblicke

Das Wichtigste in Kürze Lena Gercke ist offiziell seit vier Jahren mit ihrem Dustin zusammen.

Das Paar hat inzwischen zwei gemeinsame Kinder.

Wie man sich den Familienalltag bei ihr vorstellen kann, erzählte Lena jetzt in einem Interview.

Lena Gercke bringt man in erster Linie mit den Laufstegen dieser Welt in Verbindung. Ihr Privatleben hält die 35-Jährige größtenteils unter Verschluss. Umso überraschender ist es, dass die GNTM-Gewinnerin von 2006 jetzt Einblicke in den Alltag als Mutter gegeben hat.

Dass man auf Instagram mal ein Bild von ihrem Freund oder gar ihren Kindern sieht, kommt selten vor. Und wenn, dann zeigt Lena Gercke ihre kleine Familie auch nicht richtig. Jetzt, fast drei Jahre nach der Geburt ihrer ersten Tochter Zoe, hat Lena immerhin einmal über das Mama-Dasein gesprochen. Im Gespräch mit "Gala" gab sie zu, dass die Geburt ihrer zweiten Tochter im Dezember 2022 alles verändert habe. Nicht zuletzt, weil sich die Erstgeborene anfangs schwergetan hat mit ihrer neuen Rolle der großen Schwester. "Das heißt, dass es auch für uns als Eltern schwer war", gab sie preis.

Lena Gercke stillt im Homeoffice

Sie mache im Moment mehr Homeoffice und stille Tochter Lia auch während Video-Meetings mit ausgeschalteter Kamera, offenbarte Lena. Wenn sie mal ein wichtiges Meeting habe, versuche ihr Freund Dustin einzuspringen – und andersherum. Das Paar gibt Lena zufolge sein Bestes, sich "gegenseitig Freiräume zu schaffen". Und notfalls gebe es ja auch noch Omas und Opas sowie eine Nanny.

So voll der Terminkalender auch sein kann, Lena schließt ein drittes Kind offenbar nicht aus. "Ich lasse alles offen. Ich lasse Dinge generell gerne auf mich zukommen", sagte sie zu "Gala". Mit ihrer Vergangenheit hat Lena hingegen abgeschlossen, wie sie Ende 2022 dem "Stern" erzählte. Sie sei froh, dass sie Dinge wie das Reisen, "bevor ich Mutter geworden bin, gemacht und erlebt habe".

Daher vermisse ich es auch nicht so sehr. Lena Gercke , 2022

Lena Gercke: Ihr Freund Dustin auf Instagram

Wer sich visuelle Einblicke in das Familienleben von Lena Gercke erhofft, wird eher auf dem Instagram-Profil ihres Freundes fündig. Der Regisseur und das Model sind seit vier Jahren zusammen. Seitdem hat er immerhin mehr als ein Dutzend Pärchenbilder auf Instagram geteilt. Zuletzt gratulierte Dustin Lena zu ihrem Geburtstag am 29. Februar und schrieb scherzhaft zu einem gemeinsamen Bild: "Herzlichen Glückwunsch an meine Komplizin, die mich im Chaos des Eltern-Daseins erdet (oder auch nicht)."

Die Vorgänger von Dustin Schöne

Nach ihrem Sieg bei GNTM wurde Gerckes Beziehung mit Jay Khan bekannt. Die Liebe zu dem "US5"-Sänger hielt drei Jahre. 2009 gab das Paar ihre Trennung bekannt. Zwei Jahre später zeigte sich das Topmodel erneut mit einem prominenten Mann an ihrer Seite. Die Beziehung zu Fußballer Sami Khedira endete nach rund fünf Jahren. Seit April 2019 ist Gercke offiziell mit Dustin zusammen.

Auch der 37-Jährige ist als Regisseur kein Unbekannter. In seiner Instagram-Bio hat er die Produktionsfirma "Saltwater" verlinkt, von der er auch Geschäftsführer ist. Diese produziert unter anderem Werbe- und Imagefilme für große Kunden. Im Portfolio tauchen Namen wie Mercedes-Benz, Porsche, Nike und Samsung auf. Außerdem bildet er mit seiner Liebsten auch beruflich ein Team. Wenn sich das Paar nicht gerade als Eltern die Arbeit teilen, steht er hinter der Kamera, um das ein oder andere Projekt von Lena auf den Bildschirm zu bringen, darunter auch Werbeclips für ihre Mode-Kollektion "LeGer".