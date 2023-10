So steht Prinzessin Kate mittlerweile zu Herzogin Meghan: "Beleidigt und verletzt"

Herzogin Kate hat sich nie wirklich zu den Vorwürfen speziell gegen sie selbst geäußert. Trotzdem sollen die Aussagen von Schwager Harry und Schwägerin Meghan sie schon sehr getroffen haben.

So steht es um das Verhältnis von Herzogin Kate und Harry und Meghan

Herzogin Kate soll "von Dingen, die Harry und Meghan gesagt haben, beleidigt und verletzt" worden sein. Das meint die ehemalige Royal-Korrespondentin der BBC, Jennie Bond, zu wissen. Gegenüber der britischen "OK!" sagte sie:

William und sie sind ein sehr starkes Team und ich nehme an, dass sie zu dem Schluss gekommen sind, dass der Bruch mit Harry nicht repariert werden kann, zumindest nicht in absehbarer Zukunft. Jennie Bond , 2023

Ein Bild, das so eher nicht mehr zustande kommt: Kate und William mit Harry und Meghan. © picture alliance/dpa/PA Wire

Schlichtungsversuche gescheitert

Der Expertin zufolge war Kate einst überzeugt davon, den Streit zwischen ihrem Mann, Prinz William, und dessen Bruder, Prinz Harry, schlichten zu können. Die 41-Jährige hatte demnach die Beerdigung von Prinz Philip - dem Großvater der Brüder - im April 2021 dafür ins Auge gefasst. "Aber heute wissen wir, dass das nicht geklappt hat", so Bonds Worte dazu. Weiter glaubt sie zu wissen:

Tatsächlich hatten William und Harry einen heftigen Streit gleich nach der Beerdigung. Jennie Bond, , 2023

Kate soll Meghan zum Weinen gebracht haben

Bond meint, Kate müsse einfach akzeptieren, dass es in manchen Familien nicht so harmonisch zugehe wie in ihrer eigenen. Herzogin Meghan hatte Kate beispielsweise in dem berüchtigten Interview mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey beim Namen genannt. Sie warf ihrer Schwägerin vor, sie vor ihrer Hochzeit mit Harry zum Weinen gebracht zu haben. Kate habe sich über das Kleid eines Blumenmädchens, möglicherweise das ihrer Tochter Charlotte, geärgert.

Das Gespräch mit Oprah hatte auf der ganzen Welt für Aufsehen gesorgt. Prinz Harry und Herzogin Meghan räumten darin mit den Gerüchten um ihren Austritt aus der Royal Family auf. "Es war wegen zu wenig Unterstützung und zu wenig Verständnis", erklärte der 39-Jährige. Ob er und seine Liebste mit mehr Unterstützung noch Mitglieder der königlichen Familie wären? „Ohne Frage, ja!", war das Paar sich einig.