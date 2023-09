Sophie Turner verklagt Joe Jonas: Scheidungskrieg um die Kinder

Sänger Joe Jonas reichte Anfang September die Scheidung von Noch-Ehefrau Sophie Turner ein und bezichtigt sie, keine gute Mutter zu sein. Jetzt wirft sie ihm vor, die Kinder in den USA festzuhalten. Was ist passiert?

Werden Sophie Turners Kinder zu Unrecht in den USA festgehalten?

"Game of Thrones"-Star Sophie Turner (27) verklagt ihren Noch-Ehemann Joe Jonas (34), um die gemeinsamen Kinder nach Großbritannien zurückzuholen. Das berichtet der US-amerikanische Nachrichtendienst "E-News".

Laut Gerichtsdokumenten, die dem TV-Sender NBC News vorliegen, wurde in einem Antrag behauptet, dass die gemeinsamen Kinder zu Unrecht in New York City festgehalten werden. Aus den gerichtlichen Dokumenten geht hervor, dass Joe Jonas und Sophie Turner ihre Heimat England zu ihrem ständigen Wohnsitz gemacht hatten - und das schon im April 2023. Das Paar hatte wohl den Wunsch, dass die Kinder in England zur Schule gehen. Der Akte zufolge zog die ganze Familie im Mai 2023 in ein Mietobjekt in Großbritannien, mit der Absicht, im Dezember 2023 in ein dauerhaftes Zuhause umzuziehen.

Doch dann entstanden plötzlich Beziehungsprobleme. Denn die Reisepläne der Familie wurden im Sommer 2023 auf einmal sehr kompliziert. Während Sophie Turner schwer beschäftigt mit den Dreharbeiten zu einer neuen Dramaserie in Großbritannien war, ging Joe Jonas mit seinen Brüdern und Bandkollegen, den Jonas Brothers, auf Tour in den USA. "E-News" zufolge beschloss das Paar, die Töchter mit Jonas reisen zu lassen.

Joe Jonas: "Die Kinder wurden nicht entführt"

Am 1. September reichte Joe Jonas dann einen Antrag auf Auflösung der Ehe ein. Den Gerichtsunterlagen zufolge soll Sophie Turner selbst erst über die Medien von dem Scheidungsantrag erfahren haben.

Daraus geht Folgendes hervor: "Die Parteien hatten am 15. August 2023 einen Streit. Am oder um den 1. September 2023 reichte der Vater (Joe Jonas) in Florida eine Scheidungsklage gegen die Mutter (Sophie Turner) ein. Etwa am 5. September 2023 erfuhr die Mutter über die Medien, dass der Vater die Scheidung eingereicht hatte."

Da der familiäre Wohnsitz sich in Großbritannien befinde, wollte Sophie Turner nun ihre Töchter abholen. Die beiden Kleinkinder seien nur temporär mit dem Vater auf US-Tour gewesen. Doch Joe Jonas habe die Reisepässe der Kinder einbehalten, so steht es in den Gerichtsunterlagen. Deswegen klagt Sophie Turner nun.

Ein Sprecher des US-Musikers entgegnete der Klage Folgendes: