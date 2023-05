Stars mit ihren Babys: Die süßesten Fotos der Promi-Kinder

Das sind die wahren Stars im Leben der Promis: ihre Kinder. Das zeigen die süßen neuen Babybilder auf den Instagram-Kanälen von Lena Gercke, Leona Lewis, Bushido, Michael Bublé & Co. Denn plötzlich steht die Welt Kopf und alles dreht sich um den neuen Erdenmensch. Hier kommen die schönsten Schnappschüsse der süßen Promi-Sprösslinge.

Lena Gercke

Lena Gercke ist 2022 wieder Mama geworden und zeigt nun nach vielen Babybauch-Schnappschüssen auch stolz ihre kleine Lia - Schwester von Töchterchen Zoe, die bereits 2020 auf die Welt kam. Nun ist Papa Dustin Schöne mit drei Mädels im Haushalt definitiv in der Unterzahl. Aber bei so viel Familienglück hat er sicher nichts dagegen, der Hahn im Korb zu sein.

Naomi Campbell

Ihre Mutterschaft kommt für viele überraschend. Denn Naomi Campbell ist stolze 50 Jahre alt, als ihr Töchterchen das Licht der Welt erblickte. Wie gut dem Supermodel ihr spätes Mama-Glück steht, zeigt sie im Februar 2022 - rund ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes - auf dem Cover der britischen "Vogue". Im Magazin-Interview spricht sie zum ersten Mal darüber, dass ihre Tochter nicht adoptiert, sondern tatsächlich ihre biologische Tochter sei. Weitere Details zu einer möglichen Leihmutterschaft oder künstlichen Befruchtung lässt sie aber aus.

Amber Heard

Auch Schauspielerin Amber Heard zeigt stolz und auch sehr plötzlich - ohne Bilder eines Babybauchs - einen Schnappschuss ihrer kleinen Tochter Oonagh Paige Heard auf ihrem Instagram-Kanal. Berichten zufolge ist ihre Tochter mit der Hilfe einer Leihmutter 2021 auf die Welt gekommen. In ihrem Ankündigungs-Post betont die Ex-Frau von Johnny Depp ihre Traumvorstellung, dass es irgendwann "normal ist, auch ohne Ring am Finger" den eigenen Kinderwunsch zu erfüllen.

Rebel Wilson

Endlich können auch Rebel Wilson und ihre Partnerin Ramona Agruma im November 2022 ihr Mama-Dasein genießen. Auf dem ersten Instagram-Bild ihrer kleinen Tochter Royce bedankt sich die australische Schauspielerin bei ihrer Leihmutter, "für die Hilfe eine eigene Familie zu gründen. Das ist ein unglaubliches Geschenk. DAS beste Geschenk!"

Daniel Aminati

Der "taff"-Moderator und seine Ehefrau Patrice Eva sind 2022 Eltern einer süßen kleinen Tochter geworden. Ihr Name: Charly Malika. Daniel Aminati kann sein Vaterglück kaum fassen und postet regelmäßig Schnappschüsse mit seiner kleinen Prinzessin. "Mehr Glück kann es für uns nicht geben - wir sind voller Liebe und Dankbarkeit", fügt der Moderator beim ersten Bild nach der Geburt hinzu. Wie schön! Dann warten wir gespannt auf neue Einblicke in das Familienleben der Aminatis.

Mandy Moore

Viele Stars behüten ihre Kinder vor den neugierigen Linsen der Paparazzi. Denn sie entscheiden selbst, wann und wo oder ob überhaupt Bilder von ihren Sprösslingen der restlichen Welt gezeigt werden dürfen. Schauspielerin Mandy Moore präsentiert ihre Familienbilder sehr gerne und teilt sogar die intimsten Momente des Glücks. Und so dürfen ihre Fans und Follower wohl das allererste Bild ihres zweiten Sohns Oscar sehen, der im Oktober 2022 auf die Welt gekommen ist. Denn der Schnappschuss ist direkt nach der Geburt im Kreißsaal entstanden, als der "This Is Us"-Star zum ersten Mal Baby Oscar auf die Brust gelegt bekam.

Michael Bublé

Der kanadische Jazz-Sänger Michael Bublé ist im August 2022 zum vierten Mal stolzer Papa geworden und teilt sein großes Glück mit seinen Fans auf Instagram. Seine kleine Tochter, die er liebevoll einen Segen nennt, trägt den außergewöhnlich schönen Namen Cielo Yoli Rose Bublé.

Leona Lewis

Sängerin Leona Lewis schwebt im absoluten Babyglück. Das beweisen die vielen süßen Bilder mit ihrer ersten Tochter Carmel Allegra, die im Juli 2022 auf die Welt kam. Ihr erstes gemeinsames Bild mit Ehemann Dennis Jauch als kleine Familie posten sie kurz nach der Geburt mit der Bildunterschrift: "Und dann waren es drei ..." Mittlerweile sorgt Töchterchen Carmel Allegra für jede Menge Unterhaltung, wie das aktuelle Instagram-Bild aus dem Auto beweist.

Thore Schölermann

Der Name seiner Tochter passt zu Thores nordischem Vornamen. Mama Jana und Papa Thore Schölermann haben ihr erstes Kind Ilvi genannt, was so viel wie kleine Wölfin bedeutet. Auf ihren Instagram-Kanälen wird die Kleine aber auch liebevoll "kleines Schölermännchen" genannt.

Christina Ricci

Christina Ricci ist 2021 zum zweiten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Partner Mark Hampton und ihrem Sohn Freddie (2014) aus erster Ehe mit James Heerdege zeigt die Schauspielerin nicht nur süße Schnappschüsse, sondern auch Familienfotos in gruseligen Kostümen wie etwa an Halloween. Kein Wunder, dass auch Tochter Cleopatra (Spitzname Cleo) an diesem Tag verkleidet wird. Denn Ricci ist nicht nur für ihre Rolle als Wednesday in "The Addams Family" bekannt, sondern hat auch im Horrorfilm "Sleepy Hollow" von Tim Burton mitgespielt und ist aktuell in der Netflix-Serie "Wednesday" zu sehen.

Bushido

Gleich drei auf einen Streich: Über größeren Familien-Zuwachs freuen sich Anna-Maria Ferchichi und Bushido. Im Dezember 2021 erblicken ihre Töchter Leonora, Naima und Amaya das Licht der Welt. Zu Bushidos Großfamilie mit insgesamt acht Kindern gehört Tochter Aaliyah (2012), die Zwillinge Djibrail und Laila, die nur ein Jahr später auf die Welt kommen, Sohn Issa (2015) sowie Sohn Montry Lewe, den seine Frau aus ihrer früheren Ehe mit dem Fußballspieler Pekka Lagerblom mitgebracht hat.

Cristiano Ronaldo

Den Wunsch einer eigenen Fußballmannschaft zu Hause verfolgen wohl auch Cristiano Ronaldo und Partnerin Georgina Rodríguez. Mittlerweile hat die Patchworkfamilie fünf Kinder. Drei Kinder brachte Ronaldo bereits in die Beziehung mit. 2017 kommt dann die erste gemeinsame Tochter Alana auf die Welt. 2022 erwarten die beiden Promis Zwillinge, doch leider stirbt ein Baby bei der Geburt. Nur die Tochter kommt gesund zur Welt und trägt den wunderschönen Namen Bella Esmeralda. In einem rührenden Instagram-Post zeigen Georgina und Ronaldo all ihre Kinder und erklären trotz ihres Verlustes: "Jetzt ist es an der Zeit, dankbar für das neue Leben zu sein!"