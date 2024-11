Startet Reality-Star Iris Klein jetzt als Staubsauger-Vertreterin durch?

Iris Klein (57) ist immer für Überraschungen gut. Jetzt steigt die Mutter von Reality-Ikone Daniela Katzenberger (38) wohl mit ihrem neuen Lebensgefährten Stefan Braun als Vertreterin groß ins Staubsauger-Geschäft ein.

"Das Leben ist zu kurz, um es zu verschwenden", ist eines der Lebensmottos von Iris Klein - sie postete es erst in einem Instagram-Beitrag im Oktober. Man muss Neues wagen, meint Iris. Deshalb startet sie wohl, wie "Bild" berichtete, in einer neuen Karriere durch und wird: Staubsauger-Vertreterin.

Offensichtlich sind Iris und ihr rund zehn Jahre jüngerer Partner Stefan Vertriebspartner bei der schwäbischen Staubsauger-Firma "Hyla". Auf Iris' Instagram-Account erschien vor vier Wochen eine erste Werbung für ein Hyla-Produkt ("Das perfekte Weihnachtsgeschenk"). In den letzten Tagen war auf beiden Accounts zu lesen: "Stefan und ich haben einen eigenen Clean-Account. Hier werdet ihr alles rund um den Hyla erfahren und schon ganz bald den ersten Megaadeal absahnen."

Außergewöhnliche Berufe? Iris Klein "arbeitete zehn Jahre im Puff"

Stefan Braun hat laut "Bild" schon für die ursprünglich 1990 im slowenischen Ljubliana gegründete und heute in Altdof bei Stuttgart ansässige Staubsaugerfirma gearbeitet. Gemeinsam mit Iris bewirbt er jetzt vor allem den neuen Premium-Sauger der Firma, der knapp über 2.000 Euro kostet. Dem Bericht zufolge mache Stefan Braun sogar Hausbesuche, um die Fähigkeiten des Allround-Staubsaugers mit reichlich Zubehör und über 30 Funktionen zu demonstrieren.

Für Iris Klein ist der neue Karrierezweig eine neue Chance. Sie wählte nicht erst durch ihren Einstieg in die Reality-Szene (2010 bei "Big Brother") außergewöhnliche berufliche Tätigkeiten. Iris begann einst eine Friseur-Lehre, die sie wegen ihrer ersten Schwangerschaft mit 17 Jahren abbrechen musste. Später, als sie bereits verheiratete Mutter zweier kleiner Kinder war (darunter Daniela Katzenberger), schulte sie auf Nagel-Designerin um. Als solche "arbeitete ich zehn Jahre lang im Puff", verriet Iris einst der "Bild"-Zeitung. Allerdings nur backstage, wo sie den Damen des Hauses die Nägel hübsch machte. Der Job hielt länger als ihre erste Ehe, die 1990 geschieden wurde.

Iris Klein führte aber auch über zehn Jahre lang ein Restaurant in Ludwigshafen. Der Versuch, mit ihrem vierten Ehemann Peter Klein (57) auf Mallorca eine Beachbar zu etablieren, scheiterte - nach drei Tagen. Mittlerweile, das bekam die Reality-Community mit, scheiterte auch die Ehe der beiden ähnlich krachend. Nach der Trennung Anfang 2023 liegt die Scheidung wohl in den letzten Zügen. Das wird Iris freuen, denn dann könnte sie sich - mit Stefan - zum fünften Mal in den Hafen der Ehe begeben. Und "endlich" das Klein aus ihrem Namen tilgen - und nach der Hochzeit als Iris Braun firmieren.

Treffen Iris Klein und Yvonne Woelke bei "Promis unter Palmen" aufeinander?

Hängt Iris dank der neuen Berufung ihren Reality-Job an den Nagel? Eher nicht. Wie vor wenigen Tagen gemeldet wurde, ist Iris einer von bislang zwölf bekannten Promis, die sich in der dritten Staffel von "Promis unter Palmen" in tropischen Gefilden begegnen werden. Die Staffel entsteht in der Villa Grand Satis in der Provinz Phang-nga (in Thailand) und wird 2025 bei SAT.1 ausgestrahlt. "Bild" meldete nun, dass es vielleicht zur Sensation am Traumstrand kommt: einem direkten Zusammentreffen von Iris Klein und Yvonne Woelke.

Beide stehen sich seit Iris' Trennung Anfang 2023 (für die Yvonne der Hauptgrund gewesen sein soll, wenn man Iris' Argumentation folgt) in herzlicher Abneigung gegenüber. Offiziell tauchte der Name Yvonne Woelke auf der "Promis unter Palmen"-Liste noch nicht auf, bis ihn "Bild" jetzt ins Spiel brachte.

Vielleicht ist das aber auch nur aufgewirbelter Staub, um die neue Staubsaugervertreterin vor eine amtliche Aufgabe zu stellen.