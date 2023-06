"taff"-Moderatorin Annemarie Carpendale begeistert mit sexy Bilder im Badeanzug

Annemarie Carpendale begeistert ihre Fans mit einer beeindruckenden Foto-Serie im Badeanzug, ganz nach dem Motto "mehr ist mehr". Die Moderatorin und Ehefrau von Wayne Carpendale zeigt sich auf Instagram in insgesamt sieben Fotos, die sie allesamt in einem Badeanzug auf einem Boot am Meer zeigen.

Annemarie Carpendale perfekt in Szene gesetzt

Ein wolkenloser blauer Himmel, das funkelnde Meer und Annemarie Carpendale, die in einem hellbraunen Badeanzug für die Kamera posiert. Wow, was für traumhafte Fotos, die sofort Lust auf Urlaub machen. Annemarie Carpendale trägt einen eleganten Badeanzug aus strukturiertem Material, der mit einem gerafften Herzausschnitt, zarten Spaghetti-Trägern und einem hohen Beinausschnitt eine feminine Silhouette zaubert. Durch ihre gekonnte Posen haucht sie dem Outfit Leben ein und betont dabei insbesondere ihre Rückansicht.

Annemarie Carpendale im Badeanzug: Fans begeistert

Die Fangemeinde ist von Annemaries Ausstrahlung und ihrem Body begeistert. In den Kommentaren regnet es Komplimente und positive Emojis. Ihre Fans loben ihre traumhafte Figur, bewundern ihren knackigen Po und feiern auch ihre natürliche Schönheit.

Doch die Fotos stammen nicht aus dem privaten Sommerurlaub in Kroatien: Denn Annemarie war vor Ort, weil sie dort für die neue Dating-Show "Der Heiratsmarkt" als Moderatorin vor der Kamera stand. In der neuen ProSieben-Show legen erwachsene Singles die Partnerwahl in die Hände ihrer engsten Familienmitglieder. Ob das gut geht und ob die Singles dank der Familie ihre große Liebe finden? Das siehst du im Herbst 2023 auf ProSieben und auf Joyn.