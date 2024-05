Tanja Szewczenko: Ihr Sohn hat sich schwer am Kopf verletzt

"Ich habe die Erkenntnis gewinnen müssen, dass man seine Kinder nicht vor jedem Unheil beschützen kann", beginnt Tanja Szewczenko (46) eine von mehreren Instagram-Storys. In diesen berichtet sie von einem Unfall ihres dreijährigen Sohnes Leo.

Wie die Sportlerin in ihrer Instagram-Story preisgibt, habe sich ihr Sohn vor einigen Tagen eine schwere Kopfverletzung beim Spielen im Garten zugezogen.

Tanja Szewczenko gesteht: "Ich habe mir viele Vorwürfe gemacht"

Bilder, die sie aufgrund des Bluts mit einer Triggerwarnung geteilt hat, zeigen die tiefe Schnittwunde an Leos Stirn. "Ich kann es nicht mehr rückgängig machen", erklärte Szewczenko den Tränen nahe. Sie habe sich "viele Vorwürfe" gemacht. In der Notaufnahme sei die Wunde dann genäht worden. In den vergangenen Wochen habe sie mit ihrem Sohn dann immer "alle zwei bis drei Tage" den Arzt aufgesucht, um Leo untersuchen zu lassen.

Hirnschäden habe der Dreijährige nicht davongetragen. Er sei tapfer gewesen und habe nach dem Krankenhaus auch "schnell wieder spielen" wollen. Leo habe "einen Schutzengel" gehabt. Szewczenko hingegen habe sich noch lange Sorgen gemacht und ihn die ganze Nacht beobachtet. Sie betont: "Mir geht es bei diesem Beitrag nicht um eine Schlagzeile oder eigene Aufmerksamkeit." Stattdessen habe sie die Geschichte öffentlich geteilt, um auf die Bedeutung von Erste-Hilfe-Kursen vor allem bei Eltern aufmerksam zu machen. Denn durch diesen habe die Schauspielerin gewusst, wie sie sich "in der ersten Reaktion" zu verhalten habe.

Tanja ist nach Dubai ausgewandert

Tanja Szewczenko lebt mit ihrer Familie inzwischen in Dubai. 2023 ist die frühere Eiskunstläuferin mit ihrem Ehemann Norman Jeschke (45) und den drei Kindern ausgewandert. Seit 2008 sind Szewczenko und Jeschke ein Paar. Zusammen haben sie neben Leo noch Tochter Jona (13) und Leos Zwillingsbruder Luis (3).