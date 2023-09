Taylor Swift flirtet im Stadion mit Football-Star Travis Kelce – "Swifties" drehen durch!

Wird's ein Touchdown für die große Liebe? In Amerika flippt sowohl die Sport- wie auch die Musikwelt komplett aus: Und das alles nur, weil Pop-Ikone Taylor Swift (33) Spaß bei einem Football-Spiel hatte. Aber es steckt viel mehr dahinter.

Taylor Swift hat ungefähr 300 Millionen Fans, die ihr auf Instagram und TikTok folgen. Ihre Fans, die sogenannten "Swifties", sind dem derzeit wohl größten weiblichen Popstar treu ergeben - und jetzt komplett aus dem Häuschen. Denn ihr Star ist frisch verliebt.

Das ist nichts Neues. Seit 2008, als sie mit Joe Jonas ihren ersten "öffentlichen" Freund hatte, war Taylor mit 15 anderen jungen Männern zusammen, wie "Elle" jüngst auflistete. Darunter waren adrette, erfolgreiche junge Männer wie Zac Efron, Harry Styles, Taylor Lautner oder Jake Gyllenhaal. Jetzt scheint Taylor Swift ihre Nummer 17 gefunden zu haben. Allerdings trägt der die Nummer 87. Und zwar auf seinem Football-Trikot, wenn er für die Kansas City Chiefs in der US-Footballliga NFL spielt. Taylor Swift ist in den zweifachen Superbowl-Sieger Travis Kelce verliebt - und alle haben es gesehen, die am Sonntag im Arrowhead Stadium in Kansas City waren.

Touchdown für die Liebe: Travis Kelce punktet bei und für Taylor Swift

Gemunkelt wurde schon länger (wir berichteten). Kelce, zwei Monate älter als Swift, machte seit Monaten kein Hehl daraus, dass er selbst ein "Swiftie" ist. Zuletzt widersprach er nur halbherzig, als ihn sein Bruder Jason im gemeinsamen Podcast "New Heights" wegen eines angeblichen, heimlichen Treffens aufzog. Jetzt aber konnte alle Football-Welt sehen, dass da etwas Konkretes in der Luft liegt.

Beim Spiel der Chiefs gegen die Chicago Bars wurde das Ergebnis (41:10 für die Chiefs) zur Nebensache. Selbst die Football-Kommentator:innen und sogar die On-Field-Reporter:innen hatten nur ein Thema: Taylor Swift war in the House! Oben in der City-VIP-Loge stand sie neben Kelces Mutter Donna. Aber sie stand da nicht nur: Sie jubelte, brüllte, feuerte an - und rastete aus, als Kelce den letzten Touchdown des Tages erzielte und somit sechs Punkte für die Chiefs einfuhr. Kelce feierte in der Endzone, Swift hüpfte euphorisch und trommelte vor Freude in der Loge an die Plexiglasscheibe.

Taylor Swift und Travos Kelce: Nach dem Spiel auf Cabrio-Tour

Normalerweise ist für Sportler nur Sport das Größte. Aber vor und nach dem Spiel sahen sich sogar Chiefs-Trainer Andy Reid und Spielmacher-Superstar Patrick Mahomes mit Fragen zu Taylor Swift konfrontiert. Mahomes grinste, als er gefragt wurde, ob er angesichts der Anwesenheit von Swift einen größeren Druck gespürt habe, und antwortete grinsend, dass er gemerkt habe, dass Kelce "den Ball unbedingt wollte".

Ich glaube, Travis wollte genauso sehr in die Endzone, wie es sich die Swifties gewünscht haben. Patrick Mahomes, NFL-Superstar, , September 2023

Der Jubel-Auftritt von Swift in der VIP-Loge an der Seite ihrer "Schwiegermutter in spe" war schon sensationell für die Swifties. Aber nach dem Spiel raubte es ihnen den Atem, als immer neue Clips durch das Internet strömten: Swift und Kelce schlenderten nach Spielschluss durch die Katakomben des Stadions gemeinsam zum Ausgang. Zwar nicht Hand in Hand, aber einander sehr nah. "Na, wie geht's?", ruft Swift den Umstehenden zu, während Kelce cool durchs Blitzlichtgewitter schreitet.

Die beiden verließen den VIP-Bereich des Stadion-Parkplatzes in Kelces Cabrio. Anschließend checkten sie in einem Fast-Food-Restaurant ein. Angeblich hatten sie es zuvor komplett gemietet, um ungestört futtern zu können. Draußen tobte der Social-Media-Sturm: Amerika hat eine neue Super-Love-Story.