Tom Kaulitz fällt auf fiese Betrugsmasche rein: "Alle meine Kreditkarten gehackt"

Es trifft auch Promis: Tom Kaulitz (34) fiel in der Vorweihnachtszeit auf Trickbetrüger herein - weil er seiner Mutter helfen wollte. "Jetzt sind alle meine Kreditkarten gehackt", gestand der Tokio-Hotel-Gitarrist.

Ein persönlicher Tiefpunkt wurde zum Highlight-Thema der neuesten Folge des Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", in dem die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (34) über ihr Leben berichten. Und da ging für Tom gerade was fürchterlich schief: Er fiel Kreditkartenbetrügern zum Opfer. Und das nur wegen seiner Mutterliebe.

Weil er Mama helfen wollte: Tom Kaulitz von Betrügern geprellt

Zunächst wollte Tom im Podcast nicht über sein Missgeschick plaudern. "Das ist dir nämlich peinlich", neckte ihn Bruder Bill und meinte dann: "Aber ich erzähl's mal: Auf einen Scam bist du reingefallen." Dann rückte Heidi Klums Gatte doch raus mit der Sprache.

Passiert war's, so Tom, "einfach nur aus Hilfsbereitschaft, weil ich Mama helfen wollte." Mama Simone Kaulitz habe nämlich eine professionell wirkende Nachricht bekommen, ein Paket sei bei der Lieferung auf Schwierigkeiten gestoßen. Deshalb sei Tom dem Link in der Nachricht gefolgt.

Tom Kaulitz warnt seine Fans: "Past wirklich auf!"

"Dann habe ich meine Kreditkarte angegeben. Dann ging die erste nicht durch, dann habe ich die zweite angegeben, die ging auch nicht durch, die dritte angegeben, ging auch nicht durch, dann die vierte", erklärte Tom Kaulitz. Erst danach habe es ihm gedämmert, dass er einem Betrug zum Opfer gefallen war. Zufällig habe er "in meine Rechnungen geguckt" und gedacht "ich habe heute doch nicht drei Bestellungen auf Amazon gemacht." Ergebnis: "Jetzt sind alle meine Kreditkarten gehackt", berichtete er. Er habe umgehend seine Karten sperren lassen.

Im Anschluss richtete er sich mit einem Appell an seine Fans: "Passt wirklich auf! Zu Weihnachten ist die Kriminalität hoch." Von wegen heilige Nacht. Ein persönlicher Tiefpunkt für Tom nach zuletzt großem Erfolg für die Zwillinge: Zuletzt gewannen beide als Coaches mit ihrem Schützling Malou Lovis Kreyelkamp (24) die diesjährige Staffel von "The Voice of Germany" (ProSieben / SAT.1).