Trauer um Schauspieler Julian Sands: Vermisster "Dexter"-Star ist tot

Das Wichtigste in Kürze Der britische Schauspieler Julian Sands wirkte in unzähligen Filmen sowie Serien mit. So auch in der beliebten Krimi-Serie "Dexter".

Mehrere Monate lang galt der 65-Jährige als vermisst.

Nun herrscht traurige Gewissheit: Die Polizei bestätigte nach dem Fund einer Leiche den Tod des Schauspielers.

Trauer um Julian Sands: Fast ein halbes Jahr nach seinem Verschwinden hat die Polizei den Tod des britischen Schauspielers bestätigt. Im Januar dieses Jahres war der 65-Jährige auf eine Wanderung in der Nähe von Los Angeles aufgebrochen. Von dieser ist Sands nie zurückgekehrt und galt somit mehrere Monate als vermisst. Die Todesursache des Schauspielers ist bislang unklar.

US-Behörden bestätigen Tod von Julian Sands - Im Clip erfährst du mehr zu seiner erfolgreichen Karriere

Julian Sands war vor knapp fünf Monaten bei einer Wanderung in Kalifornien verschwunden. In genau diesem Gebiet fanden Wanderer am Samstag, den 24. Juni, menschliche Überreste. Diese sorgten nun für die traurige Gewissheit: Der Vermisste Julian Sands ist tot.

Wie die US-Behörden nun bestätigten, handelt es sich bei dem Toten um Julian Sands. Die Leiche konnte demnach eindeutig identifiziert werden. In einer Erklärung vom 27. Juni des zuständigen Sheriff-Departments heißt es:

Der Identifizierungsprozess für die Leiche, die am 24. Juni 2023 auf Mt. Baldy gefunden wurde, ist abgeschlossen und es wurde eindeutig als der 65-jährige Julian Sands aus North Hollywood identifiziert. Sheriff-Coroner Department des San Bernardino County

Weitere Testergebnisse stehen bislang noch aus. Daher ist die genaue Todesursache des Schauspielers zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.

Er wurde seit Januar vermisst: Julian Sands kehrte von Wanderung nicht zurück

Julian Sands galt seit dem 13. Januar 2023 als vermisst. Der 65-Jahre alte Schauspieler war für eine Wanderung in dem Gebiet rund um den Mount Baldy nordöstlich von Los Angeles, Kalifornien unterwegs gewesen. Laut seiner Familie galt Sands als ein passionierter Wanderer.

Im Vorfeld hatte das zuständige Sheriff-Büro wegen gefährlichen Wetterbedingungen mit Eis und Schnee vor Wanderungen an der Gebirgskette gewarnt. Die starken Schneestürme sowie kleineren Lawinen erschwerten zudem die Sucharbeiten nach dem vermissten Schauspieler Anfang des Jahres.

Nach 24 Stunden musste die Suche aufgrund des schlechten Wetters und der Lawinengefahr vorerst abgebrochen werden. Es folgten weitere Sucheinsätze. Mitte Juni berichteten die US-Behörden über ihren achten Sucheinsatz, der von mehr als 80 Helfern, Hubschraubern und Drohnen begleitet wurde.

Trauer um Julian Sands: Familie dankt Helferinnen und Helfern

In den vergangenen Wochen bedankten sich Angehörige von Julian Sands regelmäßig bei den Rettungskräften sowie freiwilligen Helfern für ihre Unterstützung. So sagte der älteste Sohn des Künstlers gegenüber "The Times": "Ich bin den freiwilligen Such- und Rettungskräften und dem Sheriff-Team des Bezirks San Bernardino überaus dankbar für die Anstrengungen, die sie bisher unternommen haben, um meinen Vater nach Hause zu bringen".

Erst in der vergangenen Woche gab die Familie des Schauspielers ein letztes Statement ab. Die Mitteilung der Angehörigen wurde über die Twitter-Seite des Sheriff-Büros veröffentlicht. Darin hieß es:

Wir behalten Julian weiter in unseren Herzen mit leuchtenden Erinnerungen an ihn als wunderbaren Vater, Ehemann, Entdecker, Natur- und Kunstliebhaber und als einen außergewöhnlichen Künstler. Angehörige über die Twitter-Seite des Sheriff-Büros

Wenige Tage nach der Veröffentlichung des Statements fanden Wanderer die sterblichen Überreste des Schauspielers. Zu dem bestätigten Tod von Sands äußerte sich seine Familie bislang nicht.