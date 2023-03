TV-Star Bruce Darnell: DIESE Details sind ihm bei seinem Traummann wichtig

Das Wichtigste in Kürze Für Bruce Darnell läuft es in Sachen Karriere rund, privat könnte es aber noch besser sein.

Der TV-Star sucht nämlich noch einen Partner.

Wie der sein muss, verriet er in einem Interview.

Gleich zwei Mal ist TV-Star Bruce Darnell demnächst im deutschen TV zu sehen: Einmal in der Oster-Folge des "Traumschiff" und in der neuen Serie "Hotel Mondial". Doch privat sucht er noch nach seinem Traummann.

Das ist Bruce Darnell an seinem Traummann wichtig

Der US-amerikanische Choreograf und Model, Bruce Darnell, wurde als Juror der Castingshow "Germany's Next Topmodel" bekannt, in der er über mehrere Staffeln hinweg junge Talente der Modebranche coachte und bewertete. Vor seiner TV-Karriere arbeitete er unter anderem in der Werbebranche und als Choreograf. Und was viele nicht wissen dürften: Er war früher Fallschirmjäger bei der US Army.

Mit "Surprise! Die Bruce Darnell Show" bekam er 2021 sogar seine eigene TV-Show, zudem ist er regelmäßig auf Fashion-Events und in TV-Sendungen zu sehen. Bruce Darnell ist bekannt für seinen unverwechselbaren Stil, seine schrillen Outfits und nicht zuletzt für sein Markenzeichen, die hohen Absätze, die er immer trägt. Insgesamt hat er sich über die Jahre zu einem der bekanntesten Stylisten Deutschlands entwickelt und eine erfolgreiche Karriere in der Modeindustrie aufgebaut. Doch wie läuft es eigentlich privat bei ihm?

Ich bin jetzt seit zehn Jahren Single, warte immer noch auf die große Liebe. Sie sollte aber bald kommen, da ich jetzt 65 bin. Es ist einfach schön, verliebt zu sein. Dann habe ich 24 Stunden ein Lächeln im Gesicht. Bruce Darnell , "Bild am Sonntag"

Äußerlichkeiten sind dem 65-Jährigen dabei nicht so wichtig. Denn: "Mein Traumpartner muss nicht äußerlich schön sein, sondern innerlich. Er muss lustig und ehrlich sein", so Darnell gegenüber "Bild am Sonntag".

Oberste Priorität sei, dass man sich gut verstehe.

Welches Detail Bruce bei einem Mann dann doch wichtig ist, erfahrt ihr im Video!

So präsentiert sich Bruce Darnell auf Instagram

Auf Instagram begeistert Bruce Darnell seine inzwischen 53.000 Follower (Stand: 20.03.2023) mit interessanten Einblicken aus seinem Leben. So sieht man ihn einmal beispielsweise auf der spanischen Insel Ibiza oder in schicken Outfits auf der Couch oder die Veranstaltung "Miss Germany" moderieren.

Außerdem teilt Darnell auch einige Weisheiten mit seinen Fans:

Geb deinem Leben Farben und Kontraste, denn diese machen es interessanter, lebenswerter und anders.



Wie schon der große Künstler 'van Gogh' sagte: „Es sind Harmonien und Kontraste in den Farben verborgen, die ganz von selbst zusammenwirken.” Bruce Darnell , Instagram

Seine Fans freuen sich über die Posts von ihm. So schreibt ein Follower beispielsweise: "Deine Beiträge auf Instagram machen mich immer Glücklich." Ein anderer kommentiert: "Ich mag dich total gerne, Bruce! Bist mega sympathisch!"