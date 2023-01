Durchtrainierte Körper: Mit diesem Sport halten sich die Stars fit

Vor allem in der Entertainment-Branche zählt ein perfekt getunter Körper oft zur Grundausstattung für den Job. Schauspieler:innen, Musiker:innen und Künstler:innen verlangen ihrem Körper zudem viel ab: am Set, auf der Bühne oder auf Tour. Da darf der Körper nicht schlapp machen. Deshalb legen Promis wie Lady Gaga, Jared Leto, Ashton Kutcher und Bille Eilish sehr viel Wert auf regelmäßiges Training.

Lady Gaga setzt auf Tennis

Erst ihre "The Chromatica Ball"-Tour im Jahr 2022 zeigte, wie viel Ausdauer und Power in der US-Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga steckt. Für die imposante Bühnenshow mit etlichen Tanzeinlagen muss die Oscar-Preisträgerin ("A Star Is Born") top fit sein. Und das erreicht sie mit einem abwechslungsreichen Workout samt Krafttraining mit ihrem langjährigen Personal Trainer (Harley Pasternak). Dazu gehören auch Yoga, Schwimmen, Reiten UND Tennis.

Extremsportler Jared Leto an der Klippe

Als Schauspieler und Frontmann seiner Band "30 Seconds to Mars" hat Jared Leto schon einige Jahre auf dem Buckel. Doch der Sänger, Jahrgang 1971, ist immer noch unglaublich gut in Form - dafür reicht schon ein Blick auf die Fotos seines Instagram Kanals! Jared Leto ist ein bekennender Kletter-Fan, der einen Großteil seiner freien Zeit in den Bergen verbringt, um "abzuschalten - ohne Handyempfang", wie er in Interviews erzählt.

Billie Eilish wird zum "Gym-Rat"

Ihre Karriere begann früh: Mit 13 Jahren lud Billie Eilish ihren ersten Song "Ocean Eyes" auf Soundcloud hoch, Labels wurden aufmerksam und Eilish über Nacht zum Ausnahme-Star. Auch das Tanzen zählte neben ihrem außergewöhnlichen Singer-Songwriting-Talent lange zu ihren Leidenschaften. Doch eine schwere Knöchelverletzung zwang sie, mit dem Tanzen aufzuhören. Ihre mentalen Probleme verschlimmerten sich. Doch seit Neuestem hat sie ihre Liebe zum Sport wiederentdeckt und nennt sich "Fitness-Fanatikerin". Im Interview mit Zane Lowe für Apple Music beschreibt Eilish ihre ausgeklügelte Fitness-Routine mit vielen Gewichten. Und das vor allem, um fit und beweglich auf der Bühne zu sein.

Jennifer Lopez an der Stange

Die US-Sängerin und Schauspielerin ist mit ihren über 50 Jahren in absoluter Bestform. Davon konnten sich ihre Fans nicht zuletzt in ihrer Netflix-Doku "Halftime" überzeugen. Hier war unter anderem J-Los triumphaler Super-Bowl-Auftritt mit Shakira zu sehen. Und außerdem, dass sie mit ihrem durchtrainierten Körper und vor allem starken Bauchmuskeln auch als Poledancer mehr als überzeugen kann. Für diesen Auftritt übte Lopez vier Monate an der Stange - neben ihrem regelmäßigen Crosstraining mit Zirkelübungen.

Jennifer Lopez und ihre heiße Performance in der Pause des NFL Super Bowls 2020. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Poledancer: So hält sich Cardi B fit

Die US-Rapperin Cardi B hat früher als Stripperin gearbeitet und kennt sich mit Poledancing aus. Nicht nur im Film "Hustlers" (2019) mit Jennifer Lopez zeigte sie ihr Können an der Stange und bewies, wie fit dieses anstrengende Körpertraining hält. Auch ihre Bühnenshows und Choreografien zeigen Einflüsse aus dem Poledance. Und das Training an der Stange hat es in sich: Muskeln werden aufgebaut, Körperkontrolle gelernt, und zwischen 250 und 350 Kalorien pro Stunde verbrannt.

Im Film "Hustlers" spielt Cardi die Stripperin Diamond, aber auch für ihre Bühnenshows übt sie an der Stange. © picture alliance / Newscom

Mit Hanteln unter Wasser: Lupita Nyong'o

Lupita Nyong'o zeigt ihre Arm-Muckis bei der Premiere ihres Films "Black Panther: Wakanda Forever" in London im November 2022. © picture alliance / Photoshot

Auch die kenianische Schauspielerin Lupita Nyong'o musste sich für ihre Rolle als Undercover-Agentin Nakia im Actionfilm "Black Panther: Wakanda Forever" einem harten Training unterziehen. Die Schauspielerin war vorher schon fit, aber das Unterwasser-Workout mit Hanteln brachte sie doch an ihre körperlichen Grenzen. Die Gewichte sorgten dafür, dass Nyong'o unter Wasser blieb. Dabei war ihre gesamte Körpermuskulatur extrem angespannt. Das Training half ihr "Runter nach Talokan zu schwimmen" und das "war nicht so einfach, wie es aussah!", erklärt sie ihren Fans auf ihrem Instagram-Kanal.

Ashton Kutcher läuft

Um beim TCS New York City Marathon 2022 mitlaufen zu können, musste der Schauspieler hart trainieren. Nach der Bekanntgabe, dass Ashton unter einer seltenen Autoimmunkrankheit leidet, die seine Sinne beeinträchtigt, wollte er sich selbst beweisen, wozu sein Körper noch in der Lage ist. Sechs Monate trainierte er unter anderem mit dem Peloton-Laufband und verlor während seines Lauftrainings zwölf Pfund an Körpergewicht. Aber es hat sich gelohnt: die 42 Kilometer schaffte er in 3:54:01 Stunden und sammelte dabei eine Million US-Dollar an Spenden für seine Wohltätigkeitsorganisation Thorn.

Ashton Kutcher hat die Ziellinie erreicht: beim New York City Marathon im November 2022. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Keine Partys, sondern Work-out für Lindsay Lohan

Lindsay Lohan feierte 2022 ihr Comeback mit der Netflix-Komödie "Falling for Christmas". © IMAGO/Cover-Images

Auch Schauspielerin und Sängerin Lindsay Lohan nutzt das Laufband, um ihren Körper zu trainieren, verriet sie letztens im Interview mit Cosmopolitan in Amerika. Ihrem früheren Partyleben hat die gesundheitsbewusste Künstlerin schon längst abgeschworen. Lindsay Lohan setzt neben ihren regelmäßigen Workouts auf acht Stunden Schlaf jede Nacht, eine gesunde Ernährung sowie Yoga und Meditation, um auch mental die Balance zu halten.

Rebel Wilson treibt Ausdauertrainings

Eine Stunde pro Tag einfach nur gehen - diesen Tipp erhielt Rebel Wilson 2020 von einem Arzt während ihres Gesundheit-Retreats in Österreich. © IMAGO/NurPhoto

Die australische Schauspielerin setzt seit 2020 auf Cardio-Training, um ihr Wunschgewicht zu halten. Dabei stehen Walken, Laufen und Joggen als Hauptdisziplin ihres Ausdauertrainings im Fokus - und das mindestens eine Stunde pro Tag, sechs Tage die Woche. Um Gewicht nachhaltig zu verlieren, entschied sie sich gegen hartes Workout mit Gewichten und für das naheliegendste: Einfach gehen!

Chris Evans schwört auf Krafttraining

Das People-Magazin kürte Chris Evans 2022 zum "Sexiest Man Alive". Seine Muskeln, die in der Superhelden-Verfilmung "Captain America" (2011) bei der digitalen Nachbearbeitung sogar verkleinert werden mussten, verdankt der US-Schauspieler hartem Krafttraining mit Personal-Trainer sowie einer proteinreichen Diät.

Der "Sexiest Man Alive" bei der Premiere des Netflix-Films "The Gray Man" im Juli 2022 in Los Angeles: Chris Evans. © picture alliance / NurPhoto

Partner Workout mit Jessica Biel und Justin Timberlake

Immer im Takt: Das Traumpaar Jessica Biel und Justin Timberlake. © imago images/ZUMA Wire

Das Traumpaar Justin Timberlake und Jessica Biel trainiert oft im Partner-Workout. Dabei setzen die beiden, wie das Video zum Jahreswechsel 2021/22 auf Instagram zeigt, ganz klar auf Planks. Hier stehen vor allem Bauch und Rücken im Vordergrund des Trainings, aber auch Beine, Po und Arme werden intensiv gestärkt. Das Ganzkörper-Training klappt am besten mit Musik - auch das zeigt das Trainingspärchen Biel und Timberlake im Video.

Die sportliche Transformation von Olly Murs

Was für eine Transformation: Olly Murs in Bestform. © IMAGO/Cover-Images

Die Geheimwaffe des britischen Popsängers Olly Murs ("The X Factor") ist seine Bodybuilder-Freundin Amelia Tank. Auch die beiden profitieren von Fitness-Leidenschaft beim Pärchen-Workout, wie ein Instagram Pic von Olly Murs beweist: Hier hat er seinem kleinen Bäuchlein den Kampf angesagt und zeigt eine wahre Body-Transformation mit krassen Muskeln samt Sixpack im Ergebnis. Ebenso konnte eine erneute Knie Operation 2022 den Sänger nicht demotivieren und so setzte er auf Kettlebell-Swings, Kettlebell-Walk, (explosive) Liegestütze und weitere Bodyweight-Übungen, um körperlich und mental wieder fit zu werden.