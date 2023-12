Wotan Wilke Möhring: Seine neue Freundin ist 31 Jahre jünger – hier haben sie sich kennen gelernt

Das Wichtigste in Kürze Wotan Wilke Möhring ist im Moment glücklich vergeben.

Seine neue Freundin soll er am Filmset kennengelernt haben.

Auch über den großen Altersunterschied plaudert der "Tatort"-Star.

Wotan Wilke Möhring hat schlechte Neuigkeiten für die Frauenwelt: Aktuell ist der Schauspieler nämlich vom Markt. Nun spricht er über seine neue Beziehung - und offenbart, wie sich der Altersunterschied auf ihre Liebe auswirkt.

Am Filmset kennengelernt

Als "Tatort"-Kommissar Thorsten Falke bringt Wotan Wilke Möhring böse Jungs hinter Gittern. Privat lässt er Frauenherzen höher schlagen, doch nun verrät der 55-Jährige, dass er wieder in festen Händen ist. Gefunkt haben soll es bei der Arbeit. Die glückliche Herzdame soll nämlich die Regieassistentin Anna Moszczynski sein.

Im Interview mit der Gala geht Wotan Wilke Möhring auch auf den großen Unterschied zu seiner mutmaßlichen Freundin ein, die zarte 24 Jahre alt sein soll. Der "Tatort"-Star ist der Meinung, dass andere Eigenschaften viel ausschlaggebender sind.

Das wären alles so technische Details, die haben ja nichts mit Liebe zu tun. Wotan Wilke Möhring , 2023

An Oberflächlichkeiten würde sich der Fernsehkommissar jedenfalls nicht festhalten: "Das sind auch Fragen wie, passt ihr von der Größe, passt ihr von der Haarfarbe. Das wären alles so technische Details, die haben ja nichts mit Liebe zu tun oder mit Zuneigung oder so. Ist mir nie in den Sinn gekommen."

Privat wenig über ihn bekannt

Diese offenen Worte sind dabei keineswegs normal für den deutschen Serienhelden. Denn eigentlich macht er um private Fragen gerne mal einen großen Bogen. Von seinen früheren Beziehungen sind nur wenige bekannt.

Insgesamt 10 Jahre war Wotan Wilke Möhring mit der Kamerafrau Anna Theis liiert. Das Paar hat zusammen drei Kinder bekommen. In der Rolle des Familienvaters geht der Schauspieler sichtlich auf: Zum 10. Geburtstag seiner Tochter widmete er dem Geburtstagskind einen rührenden Instagram-Post.

2020 trennte er sich dann von seiner damaligen Freundin Cosima Lohse. Den Namen seiner neuen Partnerin machte der Familienvater bisher noch nicht öffentlich. Aber: "Also, ich glaube man trifft den Partner da, wo man am meisten Zeit verbringt." Na, wenn das mal kein Wink mit dem Zaunpfahl ist.