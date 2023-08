Simone Mecky-Ballack im Liebes-Interview: SO glücklich ist sie mit ihrem neuen Partner!

Erst vor wenigen Wochen bestätigte Simone Mecky-Ballack in einem Interview, dass sie sich nach vier Jahren Ehe von ihrem Ehemann Andreas Mecky scheiden lässt. Lange alleine blieb die TV-Bekanntheit danach aber nicht: Ende Juli machte sie ihre neue Beziehung zum Hotelier Heiko Grote öffentlich. Jetzt plaudern die beiden in der SAT.1-Show "Volles Haus!" im Interview mit "BUNTE - live" ganz offen über ihre Liebe. Doch nicht jeder kann verstehen, warum die beiden ihr Glück mit der Öffentlichkeit teilen.

Im Clip: Erstes Pärchenfoto von Simone Mecky-Ballack und ihrem Freund Heiko Grote

Das hält Claudia Obert von Simone Mecky-Ballacks neuer Beziehung

Nach ihrem Interview mit "BUNTE - live" bei "Volles Haus!" postete Simone Mecky-Ballack auf ihrem Instagram-Kanal ein romantisches Foto von sich und ihrem neuen Freund Heiko Grote. In der Bildunterschrift darunter machte sie noch einmal deutlich, was sie von den aktuellen Schlagzeilen rund um ihre neue Beziehung hält. "Geschichten werden erfunden, umgedreht, verfälscht, aufgebauscht!", schreibt sie auf ihrem Account. Und weiter: "Menschen glauben Dinge nur, weil sie in der Zeitung stehen und urteilen über dich, deine Freunde und deine Familie. Freunde werden zu Feinden."

Dass Simone Mecky-Ballack nach den ganzen Schlagzeilen nun selbst so offen über ihr Liebesglück spricht, kann offenbar nicht jeder verstehen. In den Kommentaren meldet sich unter anderem Claudia Obert zu Wort. Die ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidatin schreibt:

Wäre es nicht schlauer, sein Glück privat zu genießen? Die wahre Liebe lebt auf leisen Sohlen. Claudia Obert, , 2023

Simone Mecky-Ballack ließ es sich natürlich nicht nehmen, auf den Ratschlag ihrer Promi-Kollegin zu antworten. "Das würden wir sehr gerne tun", versichert sie und versieht ihre Antwort zusätzlich mit einem Kuss-Emoji.

Einige Follower:innen können Claudias Ratschlag aber nicht wirklich nachvollziehen, schließlich zeigt sie selbst ihr Liebesglück mit dem 36 Jahre jüngeren Max Suhr regelmäßig in der Öffentlichkeit. "Wieso? Sie gehen doch auch sehr offensiv mit ihrer Liebe nach draußen an die Öffentlichkeit", fragt sich etwa ein Fan.

Deshalb machte Simone Mecky-Ballack ihre neue Liebe so schnell öffentlich

Gegenüber "BUNTE - live" kommt Simone Mecky-Ballack bei "Volles Haus!" am Donnerstag nun darauf zu sprechen, warum sie ihre neue Beziehung so schnell publik machte. "Naja, das ist natürlich so ein bisschen so ein Überfall. Wir wollten eigentlich uns erst mal richtig kennenlernen", beginnt die ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidatin das Interview.

Doch dann seien plötzlich Fotos in der "Bild"-Zeitung aufgetaucht, die sie gemeinsam mit dem Hotelier und Giulia Siegel in der Münchner Szene-Bar H'ugo's zeigen. Auf den Fotos wirkten die drei sehr vertraut - und Heiko Grote kam nicht nur Simone Mecky-Ballack sehr nahe, sondern auch ihrer guten Freundin und DJane Giulia Siegel. "Die Geschichte, die da im Raum stand, hat uns beiden nicht gefallen. So etwas wollen wir nicht unkommentiert stehen lassen", stellt die 47-Jährige nun klar.

Das lief wirklich mit Giulia Siegel

Doch was hat es mit den innigen Fotos auf sich? Gegenüber "BUNTE - live" klärt der Unternehmer jetzt auf:

Es ist für mich wichtig, wie eine Frau schmeckt und riecht. Und das war das Thema. Aber leider hat natürlich keiner gefilmt, wie Simone an Giulia gerochen hat oder andersrum. Heiko Grote, , 2023

Dass Simone Mecky-Ballack Giulia Siegel sehr nahesteht, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. Die beiden sind schon seit über 20 Jahren befreundet. "Die gehört zum engen Kreis! Ich habe ganz viele Freundinnen. Es gibt zwei Männer von meinen Freundinnen, die ich zur Begrüßung auf den Mund küsse", führt die 47-Jährige weiter aus. Für sie sei das etwas "ganz Normales".

Darum sind Simone Mecky-Ballack und Heiko Grote so glücklich

Tatsächlich sind Simone Mecky-Ballack und Heiko Grote schon seit Jahren miteinander befreundet. Jetzt erst hat es zwischen ihnen gefunkt - dafür aber so richtig! Im Interview wird schnell deutlich, wie verliebt die beiden sind. So schwärmt der Hotelier von seiner Partnerin:

Übers Aussehen oder dass sie eine klasse Frau ist, da brauche ich nicht viel erzählen. Dann natürlich der Humor, der ist unglaublich, die Zielstrebigkeit und sie ist die perfekte Mutter und Hausfrau - das finde ich unglaublich. Heiko Grote, , 2023

Auch Simone Mecky-Ballack scheint mit Heiko Grote sehr glücklich zu sein: "Ich bin froh, wenn ich einen Partner an meiner Seite habe, der genauso viel Power hat - und übrigens genauso wenig schläft wie ich."

Heiko Grote wird wieder Vater: Das sagt Simone Mecky-Ballack dazu

Nach dem Liebes-Outing von Simone Mecky-Ballack und Heiko Grote berichteten mehrere Medien, dass der Unternehmer noch bald wieder Vater wird. Seine Ex-Freundin erwartet wohl Zwillinge! Doch Simone Mecky-Ballack scheint das Vaterglück ihres neuen Partners nicht wirklich zu stören. Im Interview mit "BUNTE - live" betont sie, dass sie schon vor ihrem Liebes-Outing von der Schwangerschaft wusste:

Das war kein Geheimnis für mich. Das ist ja meine Entscheidung, das war mir ja freigestellt, da mitzuziehen oder zu sagen: 'Ne!' Aber ich sehe das ganz locker. Simone Mecky-Ballack, , 2023

Nach dem ganzen Medientrubel wollen Simone Mecky-Ballack und Heiko Grote ihre Beziehung nun aber erst einmal privat genießen. Sie gönnen sich in den kommenden Wochen einen Liebesurlaub, um sich noch besser kennenzulernen. Wohin es für die beiden geht, haben sie bislang jedoch noch nicht verraten. Doch vielleicht bekommen ihre Fans ja das ein oder andere Urlaubsfoto auf Instagram zu Gesicht...