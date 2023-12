Yeliz Koc gewinnt "Promi Big Brother" - ihr Ex-Freund Jannik Kontalis packt pikante Details aus!

Yelic Koc (30) hat "Promi Big Brother" gewonnen! Während ihrer PBB-Zeit wurde auch draußen ordentlich über sie geredet. Ihr Ex-Freund hat zum Beispiel über ihre damalige Beziehung ausgepackt...

War das Zufall? Wenige Tage, bevor seine Ex-Freundin Yeliz Koc im "Promi Big Brother"-Container einzog, ließ ihr Ex-Freund Jannik Kontalis (27) alle Welt wissen, wie gut es ihm geht - mit seiner neuen Lebensgefährtin. Diese ist Gerda Lewis (30), ihres Zeichens die "Bachelorette" von 2019. In einer Instagram-Story huldigte der Sieger von "Make Love, Fake Love" seiner neuen Freundin mit einem Geburtstagsgruß: "Alles Gute zum Geburtstag an das schönste Mädchen - innerlich und äußerlich", postete er.

Über seine Ex Yeliz hatte er dann auch noch ein bisschen was zu sagen. In der Show "Promi Big Brother - Die Late Night Show" sprach er Klartext über ihre Beziehung.

Jannik Kontalis packt über Beziehung mit Yeliz Koc aus

Yeliz Koc fasste mit einer Ohrfeige in der Reality-TV-Branche Fuß. Als sie 2018 dem "Bachelor" Daniel Völz eine schmierte, weil er sie aussortiert hatte, hinterließ sie nicht nur auf der lädierten Wange des Rosenkavaliers Eindruck. 2020 kam Yeliz, nach einem romantischen Umweg über "Bachelor in Paradise"-Partner Johannes Haller, mit Jimi Blue Ochsenknecht zusammen. Im Oktober 2021 kam die gemeinsame Tochter Snow Elanie zur Welt, aber die Liebe zu Jimi Blue hielt nicht. Ebenso wenig wie die zu Jannik Kontalis, mit dem Yeliz nach dem Dreh von "Make Love, Fake Love" rund ein Jahr liiert war.

Über ihre Beziehung packte Kontalis nun aus. "Unsere Beziehung war sehr, sehr intensiv", gestand der Reality-TV-Darsteller in der PBB-Aufbereitungsshow "Promi Big Brother - Die Late Night Show" und gab zu: "Es gab sehr viele Ups und Downs. Es gab oft Krisen." Dabei will Kontalis nicht alle Schuld für die Tiefpunkte Yeliz in die High Heels schieben: "Es gab viele Sachen, die nicht cool waren - von ihrer Seite aus, von meiner Seite aus."

Jannik Kontalis: Lob für Yeliz Koc und ein krasses Geständnis

Jannik Kontalis wusch keine schmutzige Wäsche. Er lobte Yeliz' liebevolles Engagement als Mutter ("Sie ist wirklich eine krasse Mama. Sie tut wirklich alles für Snow.") und gestand auch eigene Fehler ein, etwa ein Techtelmechtel nur fünf Stunden, nachdem sich Yeliz von ihm getrennt hatte. Seine Erklärung: "Es war einfach ein One-Night-Stand. Weil sie das beendet hatte, musste das halt dann alles raus ..."

