Zendaya: Der "Challengers"-Star findet den Hype um Kuss-Szenen seltsam

Kuss-Szenen sind zwar Teil des Schauspielerjobs, aber die Filmküsse von "Spider-Man"-Schauspielerin Zendaya (27) erregen ungewöhnlich viel Aufmerksamkeit. In ihrem neuen Film "Challengers - Rivalen" spielt sie in einem fesselnden Liebesdreieck mit Mike Faist (32) und Josh O'Connor (33). Warum sie das ganze Kuss-Thema seltsam findet, erfährst du hier.

Anzeige

Hast du Lust Zendaya in "Spider-Man" zu sehen?

➡ Schau dir den Film "Spider-Man: No Way Home" jetzt auf Joyn an.

"Dune"-Star Zendaya ist eine der angesagtesten Schauspielerinnen der vergangenen Jahre. Dass damit offenbar auch einhergeht, dass ausgerechnet an ihren Kuss-Szenen ein gesteigertes Interesse besteht, hält die US-Amerikanerin aber für äußerst seltsam. Das hat Zendaya im Gespräch mit "Jake's Takes" zu ihrem neuen Film "Challengers - Rivalen" erzählt, in dem es unter anderem um ein Liebesdreieck bestehend aus ihrem Charakter sowie denen von Mike Faist und Josh O'Connor geht.

Zendaya über ihre Filmküsse: "Ich weiß, es ist sehr seltsam"

Jake Hamilton spricht Zendaya darauf an, ihm sei aufgefallen, dass die Filmküsse der Schauspielerin gerade in Interviews "abnormal" viel Aufmerksamkeit bekommen würden. Und dem kann die 27-Jährige nur zustimmen: "Ich weiß, es ist sehr seltsam." Hamilton fragt sich: Haben die Leute einfach vergessen, dass das zu ihrem Job gehört? Oder wollten sie Zendaya nur dazu bringen, übers Küssen zu sprechen?

"Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie wollen, dass es eine virale Angelegenheit wird [...]. Aber ich habe das bemerkt, speziell bei mir", erklärt Zendaya. "Ich habe das Gefühl, dass andere Schauspieler nicht ... wenn es jemand anderes hier wäre, würden Sie diese Frage wahrscheinlich nicht stellen." Aber ja, es sei einfach ein ganz normaler Teil ihres Berufs, auch wenn manche das vielleicht anders wahrnehmen. Entsprechend bedankt sich Zendaya bei Hamilton, dass er die ganze Situation angesprochen hat, denn für sie sei es "seltsam".

Anzeige

Anzeige

Darum geht es in "Challengers - Rivalen"

"Challengers" erzählt die Geschichte der Tennisspielerin Tashi (Zendaya) und von einer Rivalität der beiden einstmals befreundeten Spieler Art (Faist) und Patrick (O'Connor) - auf dem Platz und in einem Liebesdreieck. In Deutschland kommt Luca Guadagninos (52, "Call Me By Your Name") neuer Film am 25. April in die Kinos.