Die Preview von "Beauty & The Nerd" 2021 verspricht aufregende Wochen auf der Insel. In Zusammenschnitten werden verschiedene Szenen voller Action, emotionalen Ausbrüchen und Teamgeist gezeigt.

Im Clip: Das nerdig schöne Sommerabenteuer beginnt!

Vorstellungsrunde der Beautys und Nerds

Als sich die Nerds vorstellen, lässt Nerd-Küken Jeremy verlauten: "Ich versuche einzuhalten, jeden zweiten Tag zu duschen." Volker hat die Reise mit seinem übergroßen Anime-Kissen angetreten: "Mein Kissen ist mir schon sehr wichtig", sagt er. "Auf einer Skala von eins bis zehn, wie heiß bin ich?", will hingegen Loreen wissen. Beauty Helena findet: "Aussehen ist das halbe Leben, für die andere Hälfte gibt es Make-up."

Bei einer Challenge, in der eine Schlange involviert ist, schreit Wiktoria: "Die ist so hart Alter, härter als manche Schw*nze!" In einer anderen Szene zeigt sich Mounia überrascht: "Ich habe es mir krass vorgestellt, aber die toppen alles."

Männerwahl bei "Beauty & The Nerd"

Anders als vergangene Staffel wählen 2021 die Nerds ihre Beauty-Partnerinnen. Ob dieser Plot-Twist der ein oder anderen Beauty einen Strich durch die Rechnung macht? Bei der Wahl sitzt Wiktoria jedenfalls auf heißen Kohlen: "Wenn er mich nicht nimmt, dann bricht mein Herz!"

Drama Baby!

Es wird dramatisch: Verschiedene Szenen zeigen die Beautys und Nerds aufgelöst. Bei Markus kullern die Tränen. Leonard tröstet Luca. Dann hört man Cecilia sagen: "Ich weiß, dass er seine Macken hat, aber man müsste viel mehr auf ihn eingehen und das ist "Beauty & The Nerd" und das kannst du gar nicht." An wen die Standpauke gerichtet ist, bleibt offen.

In einer anderen Sequenz stürmt Luca aus der Villa, wirft wutentbrannt seine Mütze auf den Boden und schreit: "Leckt mich am Ar*ch!"

Für Spannung ist in jedem Fall gesorgt! Sei dabei, wenn die Beautys und Nerds das erste Mal aufeinandertreffen. Am Donnerstag, 5. August 2021 startet "Beauty & The Nerd" in eine neue, aufregende Staffel.

"Beauty & The Nerd" vorab sehen: Für alle "Beauty & The Nerd"-Fans, die nach der TV-Ausstrahlung direkt weiterschauen wollen, ist bereits im Anschluss an jede Folge "Beauty & The Nerd" 2021 die jeweils nächste Sendung als Preview bei Joyn PLUS+ verfügbar.

"Beauty & The Nerd" immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

