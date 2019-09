Am 31. August 2019 war es wieder so weit: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf stellten sich in "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" dem ewigen Kampf um den Weltmeister-Titel. Diesmal ging Klaas mit seinem Team als Sieger hervor, aber die Schmach des Verlierens wird Joko sicherlich nicht lange auf sich sitzen lassen und gemeinsam mit seinem Team alles geben, um den Rivalen in der nächsten Folge wieder in die Schranken zu weisen.

Joko Jauch, Klaas Heufer-Gottschalk und Jeannine Schöneberger präsentierten DudW

Niemand wusste, was passiert – Überraschung auf ProSieben: Im Kampf um den Weltmeistertitel bei "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" stellten sich die beiden Entertainer dem Show-Duell am Samstagabend.

Da es bei DudW ja noch nicht genug Überraschungen gibt, hatten Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Gastgeberin Jeannine Michaelsen noch eine in petto: Die Drei präsentierten die ProSieben-Show als Joko Jauch, Klaas Heufer-Gottschalk und Jeannine Schöneberger und suchten gemeinsam mit ihren prominenten Teams einen neuen Weltmeister.

Team Joko gegen Team Klaas

Es kann nur einen Weltmeister geben – das ist Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mehr als bewusst. Umso verbissener kämpfen sie darum, gegen den Dauerrivalen einen Sieg abzustauben. Dafür holen sie sich seit Staffel 6 Unterstützung von anderen Stars, die um die Welt reisen und sich den waghalsigen Aufgaben stellen. In der ersten Episode der neuen Staffel hatten die beiden Chaos-Moderatoren wieder namhafte Teammitglieder.

Für Team Joko traten an:

Charlotte Roche

Max Giesinger

Im Team Klaas kämpften:

"Das Duell um die Welt": Harte Aufgaben für die Teams

Mit Teamarbeit zum Weltmeister: Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel stellten sich in Südafrika wilden Raubtieren, Charlotte Roche absolvierte in Russland einen Bungee-Sprung an vier Titan-Haken, die unter ihrer Haut befestigt waren, Paul Janke musste in einem Nollywood-Film in Nigeria gegen Killerninjas kämpfen und Max Giesinger gab in Portugal mitten im Atlantik ein Privatkonzert auf einem Fischkutter bei meterhohem Wellengang.

Klaas Heufer-Umlauf wurde mit seinem Team, bestehend aus Tokio Hotel und Paul Janke am Samstagabend neuer Weltmeister. In der ewigen "Duell um die Welt"-Statistik führt Klaas mit 9:8 Weltmeistertiteln. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen! Schon in der nächsten Ausgabe hat Joko die Möglichkeit, Klaas den Titel streitig wieder zu machen.

Mehr als ein Gewinner: Auch bei den Zuschauern kam die neue Folge gut an

Die Live-Ausgabe "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" überzeugte am Samstag zur Prime Time auf ProSieben mit sehr guten 15,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern – und erzielte damit einen neuen Rekord für die Team-Edition.

In der ProSieben Relevanz-Zielgruppe (14-39 Jahre) sahen sogar sehr starke 21,3 Prozent der jungen Zuschauer die neuen Weltreisen.

