Julia F. war wohl eine der auffälligsten Kandidatinnen in Staffel 15 von "Germany's next Topmodel – by Heidi Klum". Wegen einer Autoimmunkrankheit hat sie keine Haare. Trotzdem präsentierte sie sich stets stolz und selbstbewusst. Gerade ihr besonderer Look macht sie so interessant.

Enttäuschung: Kein Job für Julia F.

Die Luft wird dünner: Schon etliche Model-Anwärterinnen mussten #GNTM 2020 verlassen. Alle bangen davor, die nächste sein zu können. In der Casting-Edition in Folge 8 bekommen die Mädels jetzt den puren Model-Alltag zu spüren. Wer wird dem Druck standhalten? Dann die erste erschütternde Nachricht für Julia F.: alle Mädels werden zu dem Casting eingeladen, bis auf Anastasia, Bianca, Maureen, Vivian und sie.

Julia F. kann bei keinem Casting überzeugen

Auch bei der Fashion Week in Berlin läuft es nicht rund für Julia F.. Am ersten Tag in der Hauptstadt stellen sich die Mädchen bei den Designern Marcel Ostertag und Anja Gockel vor. Die besondere Herausforderung: auch zahlreiche andere Models sind dabei und möchten einen Job ergattern. Julia F. hat das Nachsehen, sie schafft es bei keinem der beiden Castings in die engere Auswahl.

Am nächsten Tag allerdings gibt es für die Schweinfurterin gleich zwei neue Chancen. Zuerst beim Casting des Designers Kilian Kerner, dann bei einem Casting für den Kunden Levi‘s. Während sich andere Models nach dem Casting über Jobs freuen, geht auch Julia F. wieder leer aus.

Dann die Überraschung: der Designer und ehemalige GNTM-Juror Wolfgang Joop lädt einen Teil der Mädels zu einem dritten Casting an diesem Tag in sein Potsdamer Atelier ein. Es ist fast wie ein böses Omen: Julia F. ist nicht dabei.

Nach dem Elimination-Walk: GNTM-Aus für Julia F.

Beim Entscheidungswalk laufen die GNTM-Kandidatinnen dieses Mal vor Publikum und präsentieren die Mode von Star-Designer Christian Cowan. Der hat hohe Ansprüche an die Mädchen. Dazu kommt: Am Ende des Laufstegs wartet der Fashion-Fotograf Robert Erdmann und setzt die Mädchen ins rechte Licht.

Vor dem Walk sind alle Models sehr nervös. Dann ist Julia F. an der Reihe. Sie scheint sich nicht sehr wohl zu fühlen in der Kreation des Designers: ständig zupft sie am Kleid herum, wenn es nach oben rutscht. Heidi Klum, Gast-Jurorin Nikeata Thompson und Christian Cowan sind mit Julias Auftritt nicht zufrieden.

Kein Job und ein schlechter Walk. Heidi Klum gibt Julia F. keine Eintrittskarte zur nächsten Runde – Julia F. muss GNTM 2020 verlassen. Backstage fallen die anderen Mädchen Julia F. in die Arme – und verabschieden sich von ihr.

Wie es in den nächsten Folgen von "Germanys next Topmodel – by Heidi Klum" weitergeht, erfährst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.de. Wenn du nachlesen möchtest, was bisher passiert ist, schau' doch in unserem Live-Ticker vorbei.

