GNTM startet heute zirka 15 Minuten später

Kurzfristige Programmänderung bei ProSieben: Angesichts der Lage in der Ukraine ändert der Sender das Programm. So wird heute um 20:15 Uhr eine Sondersendung "Ukraine Spezial. Krieg in Europa" ausgestrahlt. Moderiert wird das Spezial von Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch.

"Germany's Next Topmodel" wird heute auf ProSieben laufen. Jedoch beginnt die Folge nicht wie gewohnt um 20:15 Uhr, sondern zirka 15 Minuten später. Vorgesehen ist ein Start der 5. Folge um 20:30 Uhr, im Anschluss an die Sondersendung.

Im Clip: Folge 5 in der Preview

"Germany's Next Topmodel" siehst du heute gegen 20:30 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Du kannst die 5. Folge nicht im TV verfolgen? Mit unserem Liveticker bleibst du immer auf dem neuesten Stand.

