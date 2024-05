In Folge 12 geht es für die Kandidaten und Kandidatinnen auf Model-Fahrt nach Malibu. Nach viel Posieren, Turnen, Schwimmen und Football-Spielen gibt's leider auch die erste Verletzung. Eines der Models muss einen Zwischenstopp beim Arzt machen und kehrt mit Gips ins Penthouse zurück.

Das Wichtigste in Kürze In der 12. Woche von "Germany's Next Topmodel" 2024 nehmen sich die Models eine kleine und verdiente Pause vom hektischen Model-Leben und verbringen den Tag in Malibu. Wie sich die Topmodel-Anwärter:innen ihre Zeit am kalifornischen Strand vertreiben, siehst du hier.

Models on Tour

In Woche 12 geht es für die Models ab nach Malibu, denn nach jeder Menge Catwalks, Foto-Shootings und Castings brauchen auch die Kandidaten und Kandidatinnen mal eine kurze Auszeit. Doch irgendwie scheint dieser Ausflug so ganz abseits der Model-Routinen die Kandidat:innen sichtlich zu verwirren.

Lydwine verwechselt die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" mit dem Jahr 2019: "Ihr begleitet uns heute zum Strand mit dem GNTM-Cast 2019", meint die 22-Jährige selbstsicher. Frieder korrigiert sie zwar, doch seine Geografie-Kenntnisse lassen ebenfalls etwas zu wünschen übrig. "Wir gehen heute zum Malibu Beach in Las Vegas", verkündet der Berliner wenig später. Genau, wer kennt ihn nicht, diesen Malibu-Beach in Las Vegas … Doch genug der Versprecher, jetzt geht es Sonne tanken.

Willkommen im GNTM-Zirkus

Einmal am Strand angekommen, sind die Models kaum noch zu bremsen. Sie schwimmen, posieren und turnen im Wasser und spielen am Strand. Linus, Frieder, Armin, Stella und Kadidja begeistern mit ihren Gymnastik-Künsten und stecken alsbald in einer Radschlag-Challenge. Doch der Gewinner steht schon bald fest: für Armin ein "easy win".

NFL mal ein bisschen anders

Nach dem Catwalk über das Football-Feld in Folge 8 nehmen die Models selbst den Ball in die Hand. Die Zwillinge, Armin, Linus und Kadidja leben ihren amerikanischen Traum in vollem Umfang und spielen eine Runde Football.

Beim Spiel kommt es leider zu einem folgenschweren Unfall: Julian fängt zwar den Ball, bricht sich dabei aber den kleinen Finger - und zwar gleich dreifach! Doch das wissen die Models zu dem Zeitpunkt noch nicht.

Im Nachgang erzählt der 24-Jährige vom Unfall: "Ich hab davor den Ball schon nicht gefangen und ich wollt mich auch nicht blamieren, das war auch so ein Ego-Ding."

Julian ist sich zwar direkt sicher, dass der Finger gebrochen ist, doch die anderen Kandidat:innen scheinen den Ernst der Lage noch nicht erkannt zu haben. Insbesondere Armin findet die Situation lustig: "Er stand die ganze Zeit mit seinem krummen Finger da."

Boxenstopp in der Klinik und dann Sonnenuntergang am Strand

Die Freizeit-Pläne der Models müssen wegen Julians Arztbesuchs kurz unterbrochen werden. Nach einem Röntgenbild ist auch klar, dass der Finger dreifach gebrochen ist. Das Male Model erklärt: "Es ist unsicher, ob man das jetzt richten kann und es dann gut zusammenwächst oder ob es operiert werden muss."

Ich dachte, es ist für mich hier ziemlich das Aus. Mit einem Gips hier sieht es nicht so geil aus und mit Posen ist es auch schwierig. Julian

Auch wenn es für Julian zurück ins Penthouse geht, hat zumindest ein Großteil der Kandidaten und Kandidatinnen noch die Chance auf einen spektakulären Sonnenuntergang direkt am Strand. Das ist California Love!

Wie es für die Kandidaten und Kandidatinnen von "Germany's Next Topmodel" weitergeht, siehst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.