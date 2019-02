Grey's Anatomy - Staffel 15

Zur Freude der Fans hat das Grey Sloan Memorial Hospital nach wie vor jede Menge Gefühlschaos in der Notaufnahme zu bieten. Die wichtigste Frage: Wer erobert nach Dereks ( Patrick Dempsey) tragischem Tod endlich Merediths ( Ellen Pompeo) Herz? Um einen neuen Mann fürs Leben zu finden, begibt sich die schöne Ärztin in den neuen Episoden in die Hände einer professionellen Partnervermittlerin

ProSieben zeigt die 15. Staffel "Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte" ab Mittwoch, 27. März 2019, um 20:15 Uhr. Im Anschluss startet die dritte Staffel "Lucifer", ab 22:15 Uhr in Doppelfolgen.

Der Serien-Mittwoch ab 27. März 2019 im Überblick

20:15 Uhr – Start der 15. Staffel "Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte" in Doppelfolge

22:15 Uhr – Start der dritten Staffel "Lucifer" in Doppelfolge

Der Serien-Mittwoch ab 3. April 2019 im Überblick

20:15 Uhr – Neue Folgen der 15. Staffel "Grey’s Anatomy – Die jungen Ärzte"

21:15 Uhr – Start der zweiten Staffel "Seattle Firefighters – Die jungen Helden"

22:15 Uhr – Neue Episoden der dritten Staffel "Lucifer" in Doppelfolgen