"The Masked Singer" startet 2022 in die neue Staffel. Im März beginnt Staffel 6.

Wie gewohnt gibt es jeden Samstag eine neue Folge, in der du fleißig mitraten kannst. Damit du keine Episode verpasst, gibt es für dich eine Übersicht der Startzeiten und Sendetermine.

Nach und nach werden alle neuen Kostüme bekannt gegeben. In der Übersicht über alle Masken 2022 findest du alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Es gibt ein paar Dinge, auf die "The Masked Singer" nicht verzichten kann: Faszinierende Masken, die für unvergessliche Auftritte sorgen, ein Moderator, dessen Augen leuchten, wenn er wieder auf die Bühne tritt, Zuschauer:innen, die mitfiebern und mitraten, um herauszufinden, welche geheimen Stars sich in den Masken verbergen – und natürlich das Rateteam, das mit schlauen Schlussfolgerungen Licht ins Dunkel bringt. Nun ist endlich bekannt, wer in Folge 1 am Ratepult Platz nimmt.

Ruth Moschner bei "The Masked Singer" 2022

Rateexpertin und Ausnahmedetektivin Ruth Moschner lässt es sich auch in der neuen Staffel nicht nehmen, zu spekulieren und zu rätseln. Immerhin wartet sie in jeder Folge mit heißen Tipps auf. Gelingt es ihr auch in der kommenden Staffel, die Identitäten der Stars aufzudecken oder tappt sie im Dunkeln?

Rea Garvey ist Teil des Rateteams

Süß ist nicht sein Ding, Raten und Rätseln hingegen schon. Neben Ruth Moschner ist auch Rea Garvey wie gewohnt ein Teil des Rateteams. Der Ire mit der Löwenmähne scheut sich nicht, seine Gedanken und Überlegungen offen zu teilen. Sei gespannt, welche Tipps er in der neuen Staffel parat hat – und in welchen bedeutungsschweren Outfits er am Ratepult Platz nimmt.

Ein Rategast oder eine Gästin in jeder Folge

In jeder Folge wird es einen Rategast oder eine Gästin geben. Sie oder er teilt ihre bzw seine Gedanken mit Ruth, Rea und den Zuschauer:innen. In der ersten Folge übernimmt Ralf Schmitz diese wichtige Aufgabe.

Wie sicher das Rateteam in der neuen Staffel tippt, siehst du ab Samstag, 19. März 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

Das könnte dich auch interessieren:

Im Video: Die Masken stehen schon in den Startlöchern