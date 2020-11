Ist das Alien

Der Promi unter der Maske muss 18 Kilo Gewicht tragen.

Das Alien mag Musik - aber nur, wenn sie nicht laut ist.

Jede Menge Fell, ein strahlendes Lachen und große Augen - dieser Außerirdische lädt zum Knuddeln ein. Doch was auf den ersten Blick verspielt und flauschig wirkt, hat es in sich: stolze 18 Kilo bringt das mehr als 2 Meter große Alien auf die Waage. In rund 500 Arbeitsstunden wurde das Fellwesen so gestaltet, dass der oder die Prominente im Inneren keinen Hitzestau befürchten muss.

Doch wessen Gesangsstimme erleben wir da bei den Auftritten des Aliens? Neben dem außerirdischen Aussehen samt Lautsprecherohren gibt es weitere Indizien auf den Maskenträger. Wichtigste Erkenntnis: Das Alien ist mit seinem Ufo abgestürzt und dabei direkt auf einem Schrottplatz gelandet.

Alien-Invasion bei "The Masked Singer"

Anhand von Kostüm, Auftritt und Hinweisen hat die "The Masked Singer"-Community bereits einige interessante Tipps abgegeben. Das Feld der vermuteten Prominenten ist dabei wirklich weit gefasst. Ohne Maske würde wohl niemand Ross Antony und Faisal Kawusi verwechseln. Hier stehen sie in einer Liste mit Luke Mockridge und Wayne Carpendale. Das gibt es wirklich nur bei "The Masked Singer".

Im Clip: Das Alien singt "I Wanna Know What Love Is"

Wer singt als Alien?

Als deutlicher Spitzenreiter steht aktuell Luke Mockridge ganz oben auf der Liste. Ihm folgen einige weitere männliche Prominente, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Neben Comedians können sich die Zuschauer vor allem auch viele Sänger als das Alien vorstellen.

Das sind die aktuellen Top 5 Tipps zum Alien:

Luke Mockridge - 63,7% Ross Antony - 8% Chris Tall - 7,3% Faisal Kawusi - 3,7% Wayne Carpendale - 2,5%

Stand: 03.11.2020

Auch zu den anderen Masken aus Staffel 3 gibt es reichlich Spekulationen. Wer sich wirklich hinter Alien, Nilpferd und all den anderen verbliebenen Masken verbirgt, erfährst du in den neuen Folgen von "The Masked Singer" – weiter geht's am 03. November um 20:15 Uhr, auf ProSieben. Alle Sendetermine gibt es hier

