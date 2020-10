Kurz bevor das größte TV-Rätsel des Jahres in die nächste Runde geht, wirft Klaas Heufer-Umlauf einen Blick hinter die Kulissen von "The Masked Singer". Dafür schaltet "Late Night Berlin" am Montagabend exklusiv zu Moderator Matthias Opdenhövel nach Köln.