Wer ist der Roboter?

Der Roboter bei "The Masked Singer" 2020 ist wohl der hübscheste seit C3PO aus "Star Wars". In ihm oder besser gesagt in ihr – man beachte die verchromten High Heels – stecken 600 Stunden Arbeit und 250 Einzelteile. Spätestens daran wird klar: Es muss sich fast um eine Roboterin handeln. Oder etwa doch nicht? Sind die Stöckelschuhe nur ein listiges Ablenkungsmanöver von der echten Identität des Promis?

Geht es nach der Community, dann steckt in den Pumps des Roboters ganz klar eine Frau – am meisten Votes erhielt mit über 30 Prozent die Sängerin und ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut. 12,8 Prozent würden gerne die Schlagerkönigin Helene Fischer in Ganzkörper-Chrome sehen. Fast 10 Prozent glauben an Caroline Kebekus als Roboter-Frau. Diese Hoffnung müssen wir allerdings im Keim ersticken, denn der Comedy-Star wird zwar Teil der Show, allerdings nur im Rateteam der ersten Show des TV-Rätsels.

Ebenfalls im erweiterten Favoritenkreis befinden sich aktuell Jasmin Wagner sowie Sarah Lombardi und Heidi Klum – letztere wäre wohl eine echte Sensation. Sobald die Stimme des Stars nach dem ersten Live-Auftritt bekannt ist, fallen sicher noch einige andere Namen. Vielleicht ist der Promi unter der Maske ja doch ein Mann?

Werde Teil des Rateteams – Wer steckt hinter der Maske des Roboters?

Alles leere Spekulationen - nur du weißt schon ganz genau, welcher Promi sich hinter dem Roboter verbirgt? Teile deinen Tipp mit der Welt! Unterstütze aktiv unser Rateteam und wähle den Star, den du hinter der jeweiligen Maske vermutest.

Mitmachen kannst du entweder online unter themaskedsinger.de oder in der ProSieben-App für iOS und Android. Achtung! Wer die ProSieben-App bereits auf seinem Smartphone hat, muss sie bitte vor dem ersten Mitraten einmal updaten, um die Voting-Funktion freizuschalten.

Staffel 2 von "The Masked Singer" startet am 10. März um 20:15 Uhr auf ProSieben. Bereits in der ersten Live-Show muss ein Promi seine Maske fallen lassen.