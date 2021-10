"The Masked Singer": Die Heldin ist eine der neuen Masken

Nun ist es bekannt: Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich in der 5. Staffel von " The Masked Singer" auf die Heldin freuen. "Die Heldin verkörpert großen Kampfgeist", beschreibt Gewandmeisterin Alexandra Brandner die neue Maske. Und sie ergänzt weiter: "Das Kostüm ist wirklich eine Herausforderung. Der Mantel ist wahnsinnig schwer. Wir haben extra eine Nackenstütze eingebaut, damit der Kopf etwas entlastet wird."

Die beeindruckende Heldin entstand in 700 Arbeitsstunden. Davon fielen allein 150 Arbeitsstunden auf die 600 Zöpfe der Maske ab, die mit der Hand geflochten wurden.

Starke Frau mit Schild und Schwert

Die Heldin ist der erste kämpferische weibliche Charakter bei "The Masked Singer". Sie weiß, wie sie mit Schild und Schwert umgehen muss und kann sich so verteidigen. Performen siehst du die Maske am 16. Oktober 2021, nämlich dann, wenn Staffel 5 der beliebten Rätsel-Show um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn startet. Kann sich die Heldin gegen die Konkurrenz rund um den Mops, die Chili, den Hammerhai und dem Stinktier behaupten?

