Am 16. Oktober 2021 startete "The Masked Singer" in Staffel 5. Alles, was du über die beliebte Rätsel-Show wissen musst, erfährst du hier.

Update vom 6. Mai 2023: "The Masked Singer" 2023: Die heißen Tipps der Fans! Werden diese Stars heute im Finale enthüllt?

Im Clip: Die Highlights aus dem Halbfinale

Darum geht es bei "The Masked Singer"

"The Masked Singer" bringt Spaß – Rätselspaß, um genau zu sein. Denn zehn Stars treten unter aufwendig gestalteten Masken auf und haben dabei nur ein Ziel: Ihre wahre Identität möglichst lange zu verbergen und die Zuschauer:innen mit mehrdeutigen Hinweisen in Atem zu halten.

In allen sechs Folgen gibt es neue Indizien darauf, wer unter welchem Kostüm stecken könnte. Doch nur in ihren Auftritten offenbaren die Masken ihre wahren Stimmen. Nach den Performances rätseln einerseits die Mitglieder des Rateteams im Kölner Studio, andererseits natürlich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer vor ihrem TV-Gerät.

Am Ende jeder Show wird mindestens eine Maske enthüllt. Zum Vorschein kommen dabei Stars aus unterschiedlichsten Bereichen. Ob Sportler:innen, Sänger:innen oder Moderator:innen, jede:r könnte bei "The Masked Singer" dabei sein.

Das erwartet dich bei "The Masked Singer" 2021 Folge 6

Noch sechs Masken sind bei "The Masked Singer" im Rennen. In Folge 2 kam die Fußball-Legende Pierre Littbarski unter der Maske des Hammerhais zum Vorschein. In Folge 3 wurde Schauspieler Peter Kraus demaskiert. In Folge 4 stellte sich heraus, dass sich Samuel Koch unter der Maske des Phönix' verbarg. Der Teddy und das Axolotl entpuppten sich in Folge 5 als Moderatorin Annemarie Carpendale und Schauspielerin Andrea Sawatzki. Welche Stars werden wohl im Finale enthüllt?

Fest steht: Auch der Tiger wird wieder online auf prosieben.de einen Auftritt haben. Sei gespannt auf spannende Indizien zum Star unter der Maske.

Anders als erwartet war der Teddy in Folge 3 leider nicht dabei. Hier kannst du mehr über seine krankheitsbedingte Pause erfahren.



Das sind die Sendetermine und Sendezeiten von "The Masked Singer"

Los geht die fünfte Staffel von "The Masked Singer" am Samstag, den 16. Oktober 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Samstag? Ja, denn die Herbststaffel von 2021 läuft auf einem neuen Sendeplatz und ist vom Dienstag auf den Samstag umgezogen. Damit geht ProSieben auf den Wunsch vieler treuer Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Wie in den vorangegangenen Staffeln wird die Show in sechs Folgen ausgestrahlt. Das Finale läuft demnach am 20. November 2021. Hier gibt's alle Sendetermine und Sendezeiten von "The Masked Singer" im Überblick.

"The Masked Singer": Diese Masken sind in der fünften Staffel dabei

Zehn Masken geben sich in Staffel 5 die Ehre und versprechen ganz viel Rätselspaß. Dabei sind unter anderem: der Hammerhai, das Axolotl, der Teddy, das Stinktier, der Mops und die Chili. Nach und nach erfährst du, welche weiteren Masken in der Herbststaffel dabei sind. Welche Stars sich unter den Kostümen verbergen, stellt sich dagegen erst am Ende jeder Show heraus. Dann wird zumindest jeweils ein Star enthüllt.

Das sind die Masken von "The Masked Singer" 2021:

So siehst du die Show im Livestream

Kein freies TV-Gerät, kein Problem! "The Masked Singer" läuft ab 16. Oktober samstags nicht nur auf ProSieben, sondern du siehst die Show auch im kostenlosen Stream auf Joyn oder auf prosieben.de. Der Livestream startet jeweils um 20:15 Uhr und du kannst ihn von deinem Smartphone, Tablet oder PC aus erreichen.

So verpasst du keine Minute deiner Lieblingssendung und weißt immer genau, welche Indizien gerade auf die maskierten Stars hindeuten.

Sie bilden das Rateteam

Das Detektiv:innen-Duo ist wieder am Start: Ruth Moschner und Rea Garvey sind in Staffel 5 das Rateteam von "The Masked Singer". Die beiden sind waschechte Rateprofis und haben schon in Staffel 2 und 4 miteinander gerätselt.

So manches Mal kamen sie den Stars dabei schon vor ihrer Enthüllung auf die Schliche. Gelingt Ruth und Rea das auch in diesem Jahr? Das wird sich bald herausstellen.

Das ist der Moderator von #MaskedSinger

Matthias Opdenhövel gehört einfach zu "The Masked Singer" dazu. Der 51-Jährige ist seit der ersten Stunde Moderator der Rate-Show auf ProSieben – so auch in dieser Staffel.

Wusstest du das schon? Matthias ist einer der wenigen Menschen, die wissen, welche Stars sich unter den Masken verbergen. Bisher hat sich der Moderator nie verplappert, doch vielleicht entlocken ihm Ruth und Rea ja in diesem Jahr ein paar zusätzliche Hinweise.

Wer ist raus bei "The Masked Singer" 2021?

Am Ende jeder Folge von "The Masked Singer" fällt zumindest eine Maske. Die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden im Voting, wer raus ist. Der Star, der die wenigsten Stimmen erhalten hat, muss sich demaskieren und sein oder ihr wahres Gesicht präsentieren. Welcher Star bereits enthüllt wurde, erfährst du hier.

Online-Show und elfte Maske

Erstmals wird es bei "The Masked Singer" auch eine exklusive Online-Show geben. Bei "The Masked Singer Ehrmann Tiger" wird der Tiger online auf prosieben.de als elfte Maske auftreten und performen. Außerdem gibt es natürlich jede Woche spannende Indizien zum Star unter der Maske. Damit gibt es für dich noch mehr Rätselspaß. Hier erfährst du alles über die Online-Show und die elfte Maske.

Mehr Informationen gibt es auch im red. Spezial zu "The Masked Singer" 2021.

Um das Erraten von maskierten Promis geht es auch bei der neuen ProSieben-Show "Wer ist das Phantom?"

The Masked Dancer startet 2022

Im Januar 2022 startet die erste Staffel von "The Masked Dancer". Im Rateteam ist Alexander Klaws, Sieger der 5. Staffel von "The Masked Singer". Alle Informationen zu Start, Sendezeiten und Sendeterminen und zu den Masken von "The Masked Dancer" findest du im Überblick. Die Masken: Der Affe. Das Glühwürmchen. Alle Masken im Überblick.

