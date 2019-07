Seit über vier Wochen können diese "The Masked Singer"-Wunderwesen ihre wahre Identität geheim halten: Monster, Engel, Grashüpfer, Astronaut, Panther und Kudu. Die verbleibenden sechs Stars unter der Maske treten am 25. Juli in der letzten Live-Show vor dem großen TMS-Finale gegeneinander an. Noch immer ist die Frage aller Fragen: Wer versteckt sich unter der Maske? Hier sind die heißesten Tipps aus dem Online-Ratespiel.

Ist Evelyn Burdecki das "The Masked Singer"-Monster?

Das Eichhörnchen musste in der vierten Folge von "The Masked Singer" die Maske ablegen. Darunter kam Supermodel Marcus Schenkenberg zum Vorschein. Das Wunderwesen reiht sich neben die anderen Demaskierten: Die Identität von Oktopus, Schmetterling und Kakadu sind ebenfalls kein Geheimnis mehr.

Um die übrigen sechs Wunderwesen ranken sich viele Spekulationen. Das sind die Favoriten der "The Masked Singer"-Community im Ratespiel:

Monster : Evelyn Burdecki

: Evelyn Burdecki Engel : Bülent Ceylan

: Bülent Ceylan Grashüpfer : Gil Ofarim

: Gil Ofarim Astronaut : Mc Bruddaal

: Mc Bruddaal Panther : Martina Hill

: Martina Hill Kudu: Daniel Aminati

Welcher Prominente sich unter Monster, Astronaut und Co. versteckt, wird aber frühestens bei der nächsten großen Live-Show am 25. Juli verraten.

Im großen "The Masked Singer"-Finale am 1. August fallen dann alle Masken. Wer entscheidet den Kampf der Wunderwesen in der besten verrücktesten Musik-Show der Deutschlands für sich?

