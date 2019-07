Das Rateteam von "The Masked Singer" fiebert jede Woche mit und versucht zu erraten, welche Stars sich hinter den Masken verbergen. Während Ruth schon beim Eichhörnchen den richtigen Riecher bewies und Topmodel Marcus Schenkenberg unter dem Kostüm vermutete, konnten sie und Collien erneut zeigen, dass sie wahre Meisterdetektivinnen sind! Beide errieten Stefanie Hertel, die als Panther bei ihre wilde Seite zeigen konnte. Im Interview erklären die beiden, wie sie auf die richtige Fährte gelangten.

Stefanie Hertel ist der Panther bei "The Masked Singer": So löste Ruth das Rätsel

"Ich hatte ja relativ früh den Verdacht", erklärt Ruth im Interview. Grund dafür, dass sich Stefanie Hertel hinter der Panther-Maske verbergen könnte, ist eine Show, an der die beiden gemeinsam vor einigen Jahren mitwirkten. Bei dieser traten Volksmusiker und Schlagerstars auf und interpretieren Rock’n’Roll-Songs. Für Ruth ein Indiz, dass die Sängerin diese geheime Leidenschaft auch bei “The Masked Singer” ausleben könnte.

Interviews und ein Zollstock brachten Collien auf die richtige Spur

Collien griff auf andere Methoden zurück, um den Panther zu enttarnen: "Ich hab dann auch einige Interviews von Stefanie Hertel gelesen, wo sie gesagt hat, sie liebt eigentlich Rock-Musik und sie würde so gerne mal eine andere Seite von sich zeigen und da habe ich gedacht: 'Aha!" Auch ein Zollstock half bei der Entlarvung. Schon in der Sendung erzählte Collien, dass sie Matthias Opdenhövel in dessen Garderobe ausmaß, um anhand der Werte auf die Größe der geheimnisvollen Sängerin schließen zu können.

Wer steckt bei "The Masked Singer" unter den Kostümen?

Doch auch wenn Collien und Ruth bei Stefanie Hertel mit ihrer Vermutung richtig lagen, stellen die anderen Masken eine harte Nuss dar. Die beiden Rate-Meisterinnen haben zwar viele Ideen, wer sich hinter dem Astronauten, dem Kudu, dem Monster, dem Engel und dem Grashüpfer verbergen könnte, aber das macht es nur umso schwerer! Es bleibt also spannend, welche Stars sich bis zum Sieg singen können - denn das Rateteam kann sich nie sicher sein, wer sich wirklich unter den Masken verbirgt. Welche geheimnisvollen Sänger sich im großen Finale durchsetzen können, erfahren wir am 1. August.

"The Masked Singer" immer donnerstags um 20.15 Uhr live auf ProSieben und in unserem News-Ticker.

