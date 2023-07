Das Wichtigste in Kürze Die 4. Staffel von "Beauty & The Nerd" ist gestartet. Mehr zu den Sendezeiten und Sendeterminen findest du hier.

Hier kommst du zur Porträtseite von Dominik.

Welche Teams kämpfen bei "Beauty & The Nerd" 2023 um den Sieg? Hier findest du alle wichtigen Infos zu den Kandidat:innen.

Anzeige

Bei Fantasy-Nerd Dominik werden die Schleusen in Folge 3 weit aufgerissen: Sein ohnehin schon fragiles Selbstbewusstsein bekommt nach einer erneuten Niederlage in der Team-Challenge einen zusätzlichen Knacks. Ist er wirklich ein Klotz am Bein von Beauty Natascha?

Schwitzige Hände und gefährliches Halbwissen

Auch in Folge 3 belegen Dominik und seine Beauty Natascha mal wieder die letzten Plätze bei den Spiel-Rankings.

Zuerst verliert der Nerd bei "Abgehobene Beauty" wegen schwitziger Hände immer wieder seinen Schlagstock, dann erkennt er bei "Roter Teppich" nicht mal seine eigene Lieblingsschauspielerin.

Anzeige

Anzeige

Ein Zustand, den Natascha so nicht länger hinnehmen will. Sie verdonnert ihren Nerd zum Boot-Camp und organisiert ein Wettrennen zwischen Dominik und Mike. Der Fantasy-Nerd soll an seiner Kraft und Ausdauer arbeiten, um in Sport-Challenges besser durchhalten zu können.

Anzeige

Achtung rutschig! Ein Nerd am Boden

Doch Nataschas Plan geht nach hinten los. Dominik rutscht aus und verletzt sich am Fuß. So endet das Nerd-Boot-Camp schneller als gedacht. Schlimmer als sein Körper scheint jedoch Dominiks Selbstbewusstsein beschädigt zu sein. Er zieht sich beschämt ins Schlafzimmer zurück, wo ihn seine Teampartnerin entdeckt.

Unter Tränen teilt Dominik all seine Emotionen:

"Ich fühle mich wie ein Klotz am Bein! Ich finde es richtig gut, dass du das noch immer mit mir durchziehen willst! Dominik

Gerührt von seinem emotionalen Ausbruch versucht Natascha ihren Nerd zu trösten und wieder aufzubauen: "Ich lass dich doch nicht hängen!"

Dominiks Liebeserklärung an Natascha

Die emotionale Unterstützung der Beauty rührt Dominik sehr. Er erinnert sich an frühere Zeiten und seine eigene Unsicherheit. Wie sehr der Nerd bei "Beauty & The Nerd" 2023 bereits aus sich herausgekommen ist, wurde bei seiner Knutsch-Aktion in Folge 2 bereits mehr als deutlich.

Anzeige

Anzeige

Dennoch kann Dominik sein eigenes Glück immer noch nicht so richtig fassen. "Ich hätte nie gedacht, dass mir mal sowas Tolles passieren würde. Ich bereue meine Teilnahme absolut nicht", sagt er selbst im Interview.

Auch für seine Teampartnerin ist Dominik unheimlich dankbar:

Natascha ist so eine coole Frau! Ich bin echt froh, dass ich das mit ihr hier durchziehen kann! Dominik

Trotz aller Liebesbekundungen bleibt abzuwarten, ob Dominiks Missgeschicke bei den Challenges nicht das baldige Aus für das Team heißen könnte. Setzt er "der besten Erfahrung seines Lebens" vielleicht schon bald ein abruptes Ende?

"Beauty & The Nerd" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.