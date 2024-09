"Beauty & The Nerd" 2024: Alle Infos zum großen Paar-Showdown in Staffel 5

Finale! Welches Team gewann "Beauty & The Nerd" 2024 - und damit das satte Preisgeld? Alles Wissenswerte rund um das Finale von Staffel 5.

Das Wichtigste in Kürze Das große Finale der 5. Staffel von "Beauty & The Nerd" fand am 19. September, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn statt. Alle wichtigen Infos dazu bekommst du hier.

Nach einer spannenden Final-Challenge standen die Gewinner:innen fest.

Du hast das Finale oder vorherige Folgen verpasst? Kein Problem, unser praktischer Episoden-Guide liefert alle Staffel-Highlights.

Das große Staffel-Finale

Am 19. September 2024 wurde das große "Beauty & The Nerd"-Finale auf ProSieben und auf Joyn ausgestrahlt. Dann zeigte sich, welches Team die 5. Staffel am Ende für sich entschied.

Nach fünf Wochen Partnerschafts-Intensivkurs kämpften sich die Kandidat:innen von "Beauty & The Nerd" 2024 im großen Finale an die Spitze. Im Endspurt warteten die letzten Spiel-Challenges auf die Paare - es war noch einmal echtes Teamwork gefragt.

Die ausgeschiedenen Nerds kommen zurück - mit neuen Looks!

Ein weiteres Highlight wartete im Finale: Alle ausgeschiedenen Nerds kamen zurück in die "Beauty & The Nerd"-Villa - und zwar komplett umgestylt! Welche Veränderung sie vollzogen haben, erfährst du hier.

Sendezeiten und Sendetermine des Finales

Das Staffel-Finale von "Beauty & The Nerd" 2024 lief am 19. September um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream und auf Joyn. Hier findest du weitere Infos zu den Sendezeiten und Sendeterminen.

Wer gewann "Beauty & The Nerd" 2024?

Die Frage, welches Spiel-Paar den Sieg der 5. Staffel holt, wurde in Folge 6 beantwortet. In einer letzten kniffligen Challenge mussten die Teams ihr Können noch einmal unter Beweis stellen. Wer wuchs ein letztes Mal über sich hinaus - und nahm Titel samt Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro mit nach Hause?

Die 5. Staffel von "Beauty & The Nerd" ist fulminant zu Ende gegangen. Alle ganzen Folgen dieser und vorheriger Staffeln kannst du kostenlos auf Joyn streamen.

