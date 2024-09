"Beauty & The Nerd" 2024: Das hätte Salvatore mit dem Preisgeld gemacht

Im Finale von "Beauty & The Nerd" 2024 verpasste Salvatore nur knapp den Sieg. Doch was hätte der Reality-Star mit dem Preisgeld gemacht?

Bittere Niederlage: Salvatore schrammt knapp am Sieg vorbei

Zahlreiche Herausforderungen liegen hinter den "Beauty & The Nerd"-Kandidat:innen. Doch nur zwei Teams haben es bis in die finale Challenge der 5. Staffel geschafft: Salvatore und Joelle sowie Kim Virginia und Collin.

In dieser müssen sie noch einmal beweisen, wie viel sie voneinander gelernt haben und wie gut sie als Team funktionieren. Schließlich geht es um nichts Geringeres als den Sieg und das gemeinsame Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Doch als Salvatore versucht, sich mit Nerd-Partnerin Joelle auf die bevorstehende Herausforderung einzustimmen und ein Gespräch anzustreben, weist sie ihn schroff zurück. Bei Salvatore beginnt es zu dämmern: "Ich hoffe nur, wir bereuen nicht später, dass wir uns nicht genug vorbereitet haben."

Im Clip: Die finale Challenge um 50.000 Euro

Seine Sorge erweist sich als berechtigt, denn im Finale erleiden Salvatore und Joelle eine herbe Niederlage. Mit einem knappen Endstand von 19 zu 16 sehen sie ihren Traum vom Gewinn zerplatzen. Der Sieg und das Preisgeld sind damit futsch. Besonders bitter für Salvatore: Der Beauty-Mann muss sich als Zweitplatzierter seiner Erzfeindin Kim Virginia geschlagen geben.

Bereits in der Show kam es zu Reibereien zwischen den beiden Reality-Persönlichkeiten - und auch nach der Show teilt Salvatore heftig gegen Kim aus. "Das ist für mich die größte Schauspielerin, die man auf dieser Welt finden kann", wettert er im Interview mit "Promiflash" und ergänzt: "Sie hat einfach den falschen Job erwischt. Sie hätte wirklich eine Ausbildung als Schauspielerin machen müssen, um bei Filmen mitspielen zu können."

Dafür hätte Salvatore das Preisgeld verwendet

Salvatore und Joelle beenden "Beauty & The Nerd" als Zweitplatzierte. © ProSieben

Kein Wunder, dass Salvatore seiner Erzfeindin den Sieg und das Preisgeld nicht gönnt. Doch was hätte er damit angestellt? "Ich habe es nicht wegen des Geldes mitgemacht, deswegen weiß ich nicht, was ich mit dem Geld gemacht hätte", betont Salvatore zunächst gegenüber "Promiflash", räumt dann aber ein: "Ich hätte es für die Familie weggelegt. [...] Vielleicht ein bisschen um die Welt reisen." Seine Team-Partnerin Joelle wäre auch gern auf Reisen gegangen, wie der 30-Jährige zudem verrät.

Salvatore vermutet hinter Kims Plänen nur Taktik

Was Kim Virginia und Collin mit ihrem gewonnenen Preisgeld planen, haben die beiden kurz nach dem Sieg offenbart. Während Collin seiner Oma ein neues Auto kaufen will, hat Kim Virginia vor, das Geld "so ein bisschen an die Nerds" zu verteilen.

Ob die Beauty-Queen ihr Versprechen eingelöst hat, wisse Salvatore allerdings nicht. "Wenn sie das wirklich so macht, dann gönne ich ihr das auch von ganzem Herzen. [....] Sie hat ja ganz groß davon geredet, dass sie sehr viel Geld verdient und gar kein Geldproblem hat, was man jetzt von den Nerds nicht sagen kann", erklärt der Sizilianer.

Dennoch vermutet Salvatore hinter Kim Virginias Versprechungen nur reine Taktik, um bei den Nerds und den Fans zu punkten.

Die 5. Staffel von "Beauty & The Nerd" ist fulminant zu Ende gegangen. Alle ganzen Folgen dieser und vorheriger Staffeln kannst du kostenlos auf Joyn streamen.

