Shelly und Sam haben es nicht ins Finale von "Beauty & The Nerd" geschafft. Statt jubelnd über die Ziellinie zu laufen, schleppt sich Sam nur im Schnecken-Tempo durch den Parcours - sehr zum Ärgernis seiner Beauty-Partnerin.

+++ Update, 19. September 2024 +++

"Jump 'N' Run" mit Hindernissen: Sam im Schnecken-Tempo

Nur noch eine Challenge trennt Shelly und Sam und die beiden gegnerischen Teams von einer letzten Chance auf den Sieg. Das Spiel: Die Beautys sind gefangen - in einem goldenen Käfig! Um sie zu befreien und ins große Finale von "Beauty & The Nerd" einzuziehen, müssen ihre Nerd-Partner einen herausfordernden Parcours meistern.

Doch wer gedacht hätte, Sam würde das Feuer in der Challenge entfachen, der kennt den Schiffs-Nerd nicht. Sam bewegt sich durch den Parcours mit der Geschwindigkeit einer Schnecke im Wellness-Urlaub, während Shelly verzweifelt im Käfig zappelt. Ihr "Anfeuern" ist zwecklos.

Schleim und Schlepperei: Shelly verliert die Nerven

Während die anderen Beautys scheinbar nach und nach aus ihren Käfigen befreit werden, hängt Shelly immer noch fest.

Als die Friseurmeisterin dann auch noch mit Schleim und Wasserbomben abgeworfen wird, ist ihre Laune endgültig am Boden. "Sam, du schläfst gleich ein! Lauf doch jetzt bitte!" - aber nichts. Sam bleibt gelassen und lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen.

Bye-bye 50.000 Euro: Shellys Frust über Sams Gemütlichkeit

Die letzte Hürde im Parcours - und wieder ist Sam nicht der Schnellste. Während die anderen Teams ins Ziel schlittern, heißt es für Shelly und Sam: Game Over. Gerade einmal eine halbe Minute fehlt am Ende zum Final-Einzug. Doch für Shelly ist klar, wer schuld ist. "Ich bin sehr, sehr sauer", poltert sie.

Ich hab ihn immer gepusht, immer versucht, das Beste aus ihm herauszuholen, ihn zu motivieren. Aber kurz vor der Challenge verliert er das immer!

Und Sam? Der bleibt seiner entspannten Linie treu. "Das ging vollkommen auf meine Kappe", gibt er später zu. Ob diese Einsicht Shelly besänftigen kann, ist fraglich.

Im Clip: Shelly verlässt die "Beauty & The Nerd"-Villa

Ein versöhnliches Ende?

Trotz all der Wut blickt Shelly auch auf die positiven Momente zurück. "Es war ja auch 'ne schöne Zeit hier. Eine sehr lehrreiche, schöne, emotionale Reise." Und auch Sam zieht seine Schlüsse aus dem Abenteuer: Er sei selbstbewusster geworden und habe die "Beauty-Welt" kennengelernt. Am Ende umarmt sie ihren Nerd doch noch und bedankt sich:

Danke dir für alles, mein Schatz! War schön mit dir! Shelly zu Sam

Die 5. Staffel von "Beauty & The Nerd" ist fulminant zu Ende gegangen. Alle ganzen Folgen dieser und vorheriger Staffeln kannst du kostenlos auf Joyn streamen.

+++ Update, 22. August 2024 +++

Box-Handschuhe an und los: Shelly will's wissen

Neue Woche, neuer Tatendrang in der "Beauty & The Nerd"-Villa auf Ko Samui: In Folge 2 will sich Beauty Shelly im Volkssport des Gastgeber-Landes versuchen, dem Thai-Boxen.

Motiviert zieht sich die selbsternannte "Barbie" die Box-Handschuhe über. "Jetzt box' deinen Nerd um", scherzt zunächst Achterbahn-Fan Kris. Doch der Spaß wird prompt ernst. "Mach doch", murmelt Sam etwas unsicher.

Ring frei! Shelly im Angriffsmodus

Das lässt sich Shelly nicht zweimal sagen! Als sich Sam ihr schutzlos gegenüberstellt, prügelt sie direkt auf ihn ein. "Du musst dich ein bisschen wehren, sonst macht es keinen Spaß", kichert sie, während Sam sich wohl fragt, ob er jetzt lieber den Anker werfen oder direkt SOS funken sollte.

Doch aus dieser Nummer kommt der Schiffs-Nerd nicht mehr raus: Er willigt ein und zieht sich Handschuhe an. "Nicht auf meine Nase, die ist schön", warnt Shelly ihr Gegenüber.

Ups! Aus Spaß wird Ernst

Doch plötzlich ändert sich die Dynamik: Ein Schlag von Shelly landet direkt auf Sams Nase. "Ziel erreicht!", könnte man fast meinen. Die Freude verfliegt allerdings schnell, als ein Raunen durch die Zuschauenden geht und Shellys Mund vor Schreck offenbleibt.

Sam berührt seine Nase und bemerkt, dass etwas nicht stimmt.

Du hast Nasenbluten! […] Es tut mir so leid! Shelly zu Sam

Aber Sam bleibt so gelassen wie ein Seemann in der Flaute: "Das ist ja nicht dein Problem, es ist einfach, dass die Nase sehr empfindlich ist", so der tiefenentspannte Schiffs-Nerd.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Welche Beauty soll Sams "persönliches Traumschiff" sein?

Dass Sams große Faszination Schiffen gilt, ist unverkennbar. Ausgestattet mit Marine-Cap, Anker-Shirt und Spielzeug-Boot stellt er sich den letzten beiden Beautys vor. Doch weder Kim Virginia noch Shelly weiß der gebürtige Pfälzer mit seinem Auftreten zu überzeugen. Keine der beiden äußert ernsthaftes Interesse an einer Team-Bereitschaft mit dem Schifffahrts-Nerd.

Doch Sam nimmt sein Schicksal gelassen hin. Da sich niemand für ihn ausspricht, hat der 24-Jährige jetzt selbst die Zügel in der Hand. Er darf sich zwischen Kim Virginia und Shelly entscheiden.

Dann nehm ich dich! Sam zu Shelly

Damit steht das nächste Zweier-Team fest: Gemeinsam mit Friseurmeisterin Shelly geht Schifffahrts-Nerd Sam auf nerdig-schöne Sommerreise im tropischen Thailand.

Kim Virginia sicher: Shelly beißt sich "in den Arsch"

Und siehe da: Auch Shelly kann sich immer mehr mit ihrem Nerd anfreunden, wie sie im Interview offenbart. "Ich hab immer gesagt: Ich will nur Typen haben, die größer als 1,90 sind." Mit Marine-Fan Sam hat die Beauty genau das bekommen: einen großen Mann. "Das zählt schon mal sehr viel, finde ich. Das ist schon schön", so die 25-Jährige.

Alles nur Schönrederei? Wenn es nach Kim Virginia geht: eindeutig ja! "Shelly, auch wenn sie es nicht zugibt, dachte sich schon: 'Ich beiß mir grad so ein bisschen in den Arsch'", ist sich die Influencerin sicher.

Doch jetzt heißt es für die Friseurmeisterin und den Marine-Enthusiasten erst mal: zusammenreißen, zueinanderfinden und im gemeinsamen Kampf um 50.000 Euro Preisgeld die anderen Teams ausstechen.

