Welche Beauty-Nerd-Paare kämpfen in der neuen Staffel um den Sieg? Das ist zu den Kandidatinnen und Kandidaten von "Beauty & The Nerd" 2024 bislang bekannt.

Das Wichtigste in Kürze Wer ist in der 5. Staffel von "Beauty & The Nerd" dabei? Was aktuell zu den Kandidat:innen bekannt ist, erfährst du auf dieser Seite.

"Beauty & The Nerd" geht in die nächste Runde

Wenn acht selbstbewusste Schönheiten auf acht zurückhaltende Nerds treffen, kann das nur eins bedeuten: "Beauty & The Nerd" ist zurück! Wenn am 15. August 2024 die Erfolgs-Show in die fünfte Runde auf ProSieben und auf Joyn startet, kämpfen neue, ungleiche Paare um den Sieg.

Nur wer echten Teamgeist zeigt, hat die Chance auf das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Doch wer ist in diesem Jahr dabei und tritt den Kampf auf der thailändischen Trauminsel Ko Samui an?

Wer sind die Beautys und Nerds von Staffel 5?

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Kandidatinnen und Kandidaten der neuen Staffel noch unbekannt. Allerdings gibt es bereits erste Details zum diesjährigen Cast.

So nehmen sieben männliche Nerds und eine weibliche Nerdin teil. Bekannt ist außerdem, welche Leidenschaften die Nerds so "nerdig" macht:

Achterbahn-Nerd

Film-Nerd

Sammelkarten-Nerd

Informatik-Nerd

Mittelalter-Nerd

Wissenschafts-Nerd

Schifffahrts-Nerd

Bastel-Nerdin

Sobald es weitere, detailliertere Infos zu den Beautys und Nerds der 5. Staffel gibt, erfährst du sie hier zuerst.

"Beauty & The Nerd" siehst du ab 15. August jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Alle Folgen von "Beauty & The Nerd" kannst du kostenlos auf Joyn nachschauen.