Neuer Einzug bedeutet neue Konkurrenz für die Kandidatinnen und Kandidaten der aktuellen Staffel von "Beauty & The Nerd". Beauty-Mann Salvatore Vassallo und Bastel-Nerdin Joelle starten siegessicher und kämpferisch in Folge 2.

+++ Update, 22. August 2024 +++

"Gas geben": Salvatore mit Kampfansage an die Konkurrenz

Zwei Neuankömmlinge mischen die Nerds und Beautys auf: Mit Salvatore und Joelle ziehen in Folge 2 ein Beauty-Mann und eine Nerdin in die diesjährige "Beauty & The Nerd"-Villa ein. Mit Italiener Salvatore kommt auch neues Feuer in die Villa.

Ich bin maximaler Checker, wenn 'ne Frau da ist, die noch das Feuer dazu gibt, dann dreh' ich komplett durch. Salvatore

Aber mit seiner Nerdin will der Beauty-Mann mit Kampfansage den Sieg nach Hause holen. In einer Ansprache in der Villa zeigt er, dass mit seinem Team ernstzunehmende Konkurrenz eingezogen ist: "Was ihr schon bis jetzt erlebt habt, war nur das Vorspiel. Mit mir zieht der Sieg mit in die Villa - natürlich auch mit Joelle, meiner Nerdin."

Mit einem High-Five vor den großen Challenges zeigt das neue Staffel-Duo seinen Kampfgeist:

Wir werden auf jeden Fall Gas geben! Salvatore

Wie sich Salvatore und Joelle bei "Beauty & The Nerd" 2024 schlagen, siehst du jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Vertauschte Rollen: Male-Beauty trifft auf Nerdin

Sieben Beauty-Queens, sieben männliche Nerds - und zwei tanzen aus der Reihe. Denn mit Salvatore Vassallo und Joelle befinden sich ein Beauty-Mann und eine Nerdin im diesjährigen Cast von "Beauty & The Nerd". Ab Folge 2 werden sie als Duo die kniffligen Challenges unter der Sonne Thailands bestreiten.

Schon in der vergangenen Staffel sorgte die gleiche Paar-Konstellation für frischen Wind in der Show. Wir erinnern uns: Letztes Jahr bildeten Alexandra als einzige weibliche Nerdin und Chris Broy, dem einzigen Beauty-Mann in der Staffel, ein ungleiches Team.

"Beauty & The Nerd" 2024: Das sind Salvatore Vassallo und Joelle

Aber: Wer sind die beiden, die in dieser Staffel die "Beauty & The Nerd"-Villa auf Ko Samui aufmischen werden? Als weibliche Nerdin stößt Joelle aus Göttingen zu den Kandidat:innen. Die 21-Jährige arbeitet als Verkäuferin und hegt eine große Leidenschaft fürs Basteln.

Wird sie Male-Beauty Salvatore aus Mülheim an der Ruhr damit anstecken können? Wer weiß, schließlich will sich der 30-jährige Reality-Darsteller ganz auf seine Nerd-Partnerin einlassen - und herausfinden, was er von ihr lernen kann.

Noch wissen Bastel-Nerdin und Beauty-Mann nichts voneinander. Ob die beiden harmonieren? Schaffen sie es, am Ende sogar das gemeinsame Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro abzustauben - und wie werden die anderen Kandidat:innen auf die Salvatore und Joelle reagieren?

Hier geht's zu Salvatores und Joelles Steckbriefen Salvatore Joelle

