"Beauty & The Nerd"-Umstyling 2024: Mega-Makeover! Alle Looks im Vorher-nachher-Vergleich

Es ist das Highlight in jeder Staffel von "Beauty & The Nerd": das große Umstyling der Nerds. Auch in Staffel 5 sind die Verwandlungen unglaublich. Mehr zu den Ergebnissen erfährst du hier.

Das Wichtigste in Kürze Das große Nerd-Umstyling beginnt in Folge 4 : Modemacher Thomas Rath kümmert sich um die ersten Nerds Kilian und Sam . In Folge 5 erhalten Joelle und Collin ihr Makeover.

Kurz vor dem Finale in Folge 6 wartet eine Überraschung auf die bereits ausgeschiedenen Nerds: Auch sie bekommen ein Umstyling. Alle Ergebnisse siehst du gleich hier im Vorher-nachher-Vergleich .

Du möchtest noch weitere Infos zu "Beauty & The Nerd" 2024? Alles Wissenswerte rund um Staffel 5 und die Kandidat:innen.

Neue Looks für die Nerds in Staffel 5

Das Makeover gleicht einer Zauberveranstaltung. Unter der Leitung von Mode-Designer Thomas Rath werden die Nerds ab Folge 4 in strahlende Beautys verwandelt. Jeder Handgriff, jedes neue Kleidungsstück und jede neue Frisur werden sorgfältig ausgewählt, um das Beste aus ihnen herauszuholen.

Das sind die Nerds, die einen neuen Look bekommen:

Mega-Überraschung! Auch die ausgeschiedenen Nerds werden umgestylt

Damit nicht genug: Unmittelbar vor dem großen Staffel-Finale wartet eine große Überraschung auf die Kandidat:innen: Alle bisher ausgeschiedenen Nerds kehren in die Villa zurück. Doch sie kommen nicht wieder, wie sie gegangen sind - jeder von ihnen präsentiert sich in einem neuen Look.

Welche heftigen Verwandlungen Wissenschafts-Nerd Daniel, Mittelalter-Fan Pierre, Achterbahn-Enthusiast Kris, Cosplay-Liebhaber Mike und natürlich die anderen Nerds vollzogen haben, siehst du hier in unserer Vorher-nachher-Bildergalerie.

Vorher-nachher-Vergleich: Alle Nerd-Umstylings in der Bildergalerie

1 / 16 © Seven.One / Benjamin Kis Collin zeigt sich zwar selbstbewusst in der Show, ist jedoch in Modefragen unsicher - gut, dass Designer Thomas Rath hilft, seinen lässigen und modernen Look zu perfektionieren, ohne ihm seine Lieblingsfarbe Schwarz zu nehmen. © ProSieben / Joyn Für Collins "Beauty-Effekt" hebt Thomas Rath seine helle Augen stärker hervor und optimiert die Frisur, während das markante Platinblond bleibt, das Rath als "eine Sensation" lobt. © Seven.One / Benjamin Kis Joelles sportlich-moderner Look, geprägt von Hip-Hop, Oversized und Baggy-Style, kombiniert sie mit femininen Akzenten wie Lila-Tönen, außergewöhnlich gefärbtem Haar und dezenten Accessoires. Für Designer Thomas Rath ist klar: Joelles "natürlicher Typ" soll erhalten bleiben. © ProSieben / Joyn Ein perfekter Look! Joelles "hübsches, cleanes Gesicht" erhält lediglich eine sanfte Pflege, ein dezentes Make-up und etwas Mascara, um ihre Wimpern hervorzuheben. Außerdem wurde ihre Haarfarbe etwas aufgefrischt. © Seven.One / Benjamin Kis Kilian stellt sich in einem figurbetonten "Deadpool"-Outfit vor, obwohl enge Kleidung eigentlich nicht sein Stil ist. Designer Thomas Rath erfährt im Gespräch, dass Kilian lieber "ein bisschen lockerer gestylt rumlaufen" würde. © ProSieben / Joyn Gesagt, getan! Ohrringe, Ringe und Bandanas: Der Film-Nerd erhält einen coolen, edgy Look à la Johnny Depp und laut Rath "mehr Selbstbewusstsein" on top. © Seven.One / Benjamin Kis Sam, der mit seinem versteckten Humor bereits eine "Super-Reise" bei "Beauty & The Nerd" gemacht hat, soll nun den letzten Feinschliff durch ein großes Makeover erhalten. © ProSieben / Joyn Zu Recht gleicht dieser Look einer Mischung aus Eleganz und Klassik, da Sam "mit seiner Physiognomie und seinem Gesicht genau der richtige Typ für einen casual, classy Look ist", so Designer Thomas Rath. © Seven.One / Benjamin Kis Noch vor wenigen Wochen präsentiert sich Wissenschafts-Nerd Daniel stilecht mit weißem Kittel, Labor-Brille und Mini-Mikroskop. In Folge 6 bekommt der Biologie-Student eine modische Auffrischung. © ProSieben / Joyn Und die kann sich sehen lassen! Mit weißem Tanktop, grün-gestreiftem Kurzarmhemd, beiger Jeans und blauen Sneakern wirkt Daniel stylisher denn je. Sein neuer Look wird durch einen gepflegten Schnauzbart abgerundet, der ihm eine coole, maskuline Ausstrahlung verleiht. © Seven.One / Benjamin Kis Als Braumeister Percival stellt sich Pierre den Beautys bei "Beauty & The Nerd" vor. Doch auch der Mittelalter-Nerd soll nicht gehen, wie er gekommen ist. Ob der neue Style gegen das alte Gewand gewinnt? © ProSieben / Joyn Die anderen Kandidat:innen sind jedenfalls völlig aus dem Häuschen! Kein Wunder, mit seinem lässigen Camel-Cord-Ensemble, kombiniert mit weißen Sneakers, braunen Accessoires und einer angesagten Crossbody-Bag, zieht Pierre alle Blicke auf sich. © Seven.One / Benjamin Kis So abgefahren wie seine Leidenschaft für Achterbahnen sind auch seine gefärbten Haare. Doch insgesamt wirkt Kris' Look zu Beginn der Staffel etwas handsam. Das soll sich jetzt durch ein Umstyling ein für alle Mal ändern! © ProSieben / Joyn Und siehe da: Aus Kris wurde krass! Außer den bunten Haaren erinnert kaum noch etwas an sein früheres Ich. Mit einem schwarzen Oversize-Tanktop, dunklen Jeans, gepaart mit schwarzen Derbys und coolen Silber-Accessoires, ist der Achterbahn-Fanatiker nicht mehr wiederzuerkennen. Und der Schnauzbart? Der verleiht dem Adrenalin-Junkie krasse Freddy-Mercury-Vibes! © Seven.One / Benjamin Kis Drei Schwerter und ein Kimono: Noch vor wenigen Wochen stellt sich Mike den Beautys in seinem Lieblings-"Zorro"-Cosplay vor. Kurz vor dem Finale vollzieht auch er eine stylishe Transformation. © ProSieben / Joyn Und wie sich der Manga-Fan gewandelt hat! Nach seinem Umstyling strahlt er die Coolness eines "gechillten Ober-Checkers" aus, komplett mit goldenem Bling. "Krass, der sieht aus wie ein Player", ist Kim Virginia völlig baff von Mikes neuem Look.

Eine komplette Style-Runderneuerung durch Thomas Rath

Für die Nerds ist das Umstyling der Beginn eines aufregenden neuen Kapitels. Denn unter Raths Fashion-Expertise durchlaufen sie eine komplette Style-Runderneuerung. Der erfahrene Designer weiß genau, dass ein guter Look schließlich auch zu mehr Selbstbewusstsein führen kann. "Das kitzel ich so ein bisschen aus denen raus", erklärt Rath.

Übrigens: Die krassesten Makeovers der vergangenen Staffeln findest du hier im Überblick.

Sam: Casual und classy

Sam bekommt den letzten Schliff für seinen Stil. Mit seinem subtilen Humor habe der begeisterte Marine-Fan bereits eine "Super-Reise" bei "Beauty & The Nerd" hinter sich, so Thomas Rath.

Wenn es um seinen Stil geht, verkörpert Sam eine Mischung aus Eleganz und Klassik. "Das gilt auch für sein Gesicht und seine Physiognomie", erklärt der Designer. Für ihn ist klar: "Sam ist genau der richtige Typ für diesen lässigen, eleganten Look."

Kilian: Von "Deadpool" zu Johnny Depp

In seinem figurbetonten "Deadpool"-Kostüm hinterlässt Kilian auch bei Thomas Rath einen bleibenden Eindruck. Doch im persönlichen Gespräch mit dem Film-Nerd stellt sich heraus, dass enge Kleidung eigentlich nicht sein Stil ist.

"Kilian möchte lieber etwas lässiger gekleidet sein", erklärt Thomas Rath. Ohrringe, Ringe, Bandanas: So setzt der Designer bei ihm einen coolen, edgy Look im Stil von Johnny Depp um. Zusätzlich hebt der Designer Kilians "unglaublich schöne Augen" stärker hervor und zähmt seine Haare.

Collin: "Beauty-Effekt" in Schwarz

Collin wirkt in der Show selbstbewusst, doch in Sachen Mode fehlt ihm das Gespür. Zum Glück steht ihm Designer Thomas Rath bei "Beauty & The Nerd" zur Seite. Dieser beschreibt Collins Stil als lässig und modern, und seine Vorliebe für Schwarz möchte er ihm nicht nehmen. Im Gegenteil: Wenn das Styling stimmt, könne Schwarz gut wirken, sagt Rath.

"Collin ist wie ein kleiner Diamant, den wir polieren", meint der Designer weiter. Besonders Collins helle Augen hebt er hervor und stylt seine Haare. Das Platinblond findet Rath bereits "eine Sensation" und sieht keinen Grund, daran etwas zu ändern.

Joelle: Natürlich schön

Mit ihrer offenen und sympathischen Art hat Joelle nicht nur Thomas Rath begeistert, auch bei den anderen Nerds kommt sie gut an - was der Designer durchaus nachvollziehen kann. Ihren Stil beschreibt Rath als sportlich-modern: Hip-Hop, Oversized, Baggy. Dennoch setzt die 21-Jährige auf feminine Details wie Lila-Töne, bunte Haare und dezente Accessoires. Gerade dieser Kontrast macht Joelle für Rath besonders interessant.

Für den Designer ist klar: Joelles "natürlicher Typ" möchte er lediglich unterstreichen. Ihr "hübsches, klares Gesicht" bekommt etwas Pflege - ein dezentes Make-up und Mascara, um ihre Wimpern zu betonen, reichen aus.

