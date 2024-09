"Beauty & The Nerd"-Finale 2024: Wer hat gewonnen?

Die Entscheidung ist gefallen! Welches Paar Staffel 5 von "Beauty & The Nerd" gewonnen und damit das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro abgesahnt hat, erfährst du hier.

Das Wichtigste in Kürze Am 19. September fand das große Finale von "Beauty & The Nerd" 2024 statt.

Nach einer spannenden Final-Challenge standen die Gewinner:innen fest.

Du hast das Finale oder vorherige Folgen verpasst? Kein Problem, unser praktischer Episoden-Guide liefert alle Staffel-Highlights.

+++ Update, 19. September 2024 +++

Die Finalist:innen stehen fest

Nachdem Babu und Kilian knapp den Einzug in die Top 3 verpassen, gilt es für die Teams Shelly und Sam, Salvatore und Joelle sowie Kim Virginia und Collin die nächste Hürde zu meistern. Welche beiden Spiel-Paare im Finale gegeneinander antreten, entscheidet sich schließlich in der Halbfinal-Challenge "Jump 'N' Run".

Mit einem satten Vorsprung lösen Kim und Collin das erste Ticket fürs Finale. Zu den Finalist:innen gesellen sich Salvatore und Joelle, die sich knapp auf Platz 2 einreihen. Damit gehen Shelly und Sam als Drittplatzierte vom Platz.

Im Clip: Shelly verlässt die "Beauty & The Nerd"-Villa

Kim Virginia und Collin holen den Sieg in Staffel 5

Dann wird es für Kim Virginia und Collin sowie Salvatore und Joelle ernst: In der finalen Challenge gilt es, vier Herausforderungen zu meistern. Das Ziel: So viele Nerd-Coins sammeln wie möglich.

Die Spannung steigt ins Unermessliche, als anschließend die Auszählung in der "Beauty & The Nerd"-Villa beginnt. Am Ende wird es knapp zwischen den Paaren: Kim und Collin konnten letztendlich die meisten Coins sammeln und sind damit die Gewinner:innen von "Beauty & The Nerd" 2024. Sie nehmen den Titel und ein gemeinsames Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro mit nach Hause.

Bitter: Kurz vor dem Ziel gehen Salvatore und Joelle leer aus. Der Beauty-Mann und die Bastel-Nerdin müssen sich mit dem ehrenvollen zweiten Platz zufriedengeben.

Die 5. Staffel von "Beauty & The Nerd" ist fulminant zu Ende gegangen. Alle ganzen Folgen dieser und vorheriger Staffeln kannst du kostenlos auf Joyn streamen.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Diese Paare kämpfen um den Sieg

Nach fünf Wochen Pärchen-Crashkurs der besonderen Art stehen die Top 4 fest: Neben Reality-Queen Kim Virginia und IT-Nerd Collin kämpfen Beauty-Mann Salvatore und Bastel-Fee Joelle um den Sieg. Konkurrenz bekommen sie von Komsetikerin Babu und "Deadpool"-Fan Kilian sowie Staffel-"Barbie" Shelly und Schiffs-Enthusiast Sam.

In einer letzten kniffligen Challenge gilt es, noch einmal alles zu geben. Denn nur eines der vier Spiel-Paare gewinnt Staffel 5 von "Beauty & The Nerd" - und die gemeinsamen 50.000 Euro Preisgeld.

Sie sind "iconic": Kim Virginia und Collin

Computer-Nerd Collin und Reality-Queen Kim Virginia kämpfen gemeinsam um den Sieg. © Seven.One/Benjamin Kis

Dass sich Kim Virginia und Collin blind verstehen, haben sie Woche für Woche in den Team-Challenges bewiesen. In kürzester Zeit sind die beiden zu einem unschlagbaren Dream-Team zusammengewachsen. Oder, um es mit Kims Worten zu sagen: Sie sind einfach "iconic"!

Werden die Reality-Darstellerin und der IT-Nerd auch im großen Finale triumphieren - und den Sieg mit nach Hause nehmen?

Salvatore und Joelle: Mit Ansage zum Sieg?

Beauty-Mann und Nerdin: In der 5. Staffel mischen Salvatore und Joelle den Cast ordentlich auf. © Seven.One / Benjamin Kis

Sie sind die Nachzügler:innen der 5. "Beauty & The Nerd"-Staffel: Salvatore und Joelle. Seit Folge 2 sorgen der Beauty-Mann und die Bastel-Nerdin für ordentlich Wirbel in der Villa auf Ko Samui. Salvatore war sich beim Einzug sofort sicher: Sie sind das Siegesteam!

Doch ihr nerdig-schöner Bund ist bislang alles andere als harmonisch: Immer wieder führte Salvatores negatives Verhalten seitens seiner Nerd-Partnerin zu emotionalen Momenten und Tränen.

Werden sie es dennoch schaffen, ein letztes Mal zusammenzufinden, an einem Strang zu ziehen und das begehrte Preisgeld zu gewinnen?

Volle Kraft voraus für Shelly und Sam!

Schifffahrts-Enthusiast Sam wagt das nerdig-schöne Sommerabenteuer mit Friseurmeisterin Shelly. © Seven.One/Benjamin Kis

Auch Shelly und Sam wittern bereits das Preisgeld! Obwohl die Friseurmeisterin und der Marine-Fan in den bisherigen Challenges nicht immer das Glück auf ihrer Seite hatten, ließen sie sich von Rückschlägen nie entmutigen und kämpften sich tapfer bis ins Finale.

Dort wollen sich die beiden den ersten Platz sichern und das satte Preisgeld von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen. Wird ihnen das gelingen?

Werden Babu und Kilian gewinnen?

Kosmetikerin Babu und "Deadpool"-Fan Kilian sind im Finale. © Seven.One/Benjamin Kis

Ob Babu und Kilian tatsächlich ein unschlagbares Duo sind, wird sich noch herausstellen. Eines steht jedoch fest: Sie haben sich bis ins große Finale durchgekämpft und müssen sich nun gegen drei andere Teams behaupten. Auch wenn ein kurzes Haar-Drama in Folge 3 ihre nerdig-schöne Allianz auf die Probe stellte, bleibt ihr Kampfgeist ungebrochen.

Gemeinsam sind sie fest entschlossen, die Herausforderungen zu meistern und zu beweisen, dass Schönheit und Intelligenz ein perfektes Team bilden. Werden sie ihre Gegner hinter sich lassen und den Sieg davontragen?

