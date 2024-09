"Beauty & The Nerd" 2024 - Shelly teilt gegen Salvatore aus: Sie hat keinen Bock auf ihn!

"Bei 'Beauty & The Nerd' gibt es nicht nur Love, Peace and Harmony, nein, es gibt auch jede Menge Drama", heißt es bei der aktuellen Podcast-Folge "Blitzlichtgewitter". Dieses Mal begrüßen die beiden neugierigen Hosts Beauty Shelly. Sie plaudert über Salvatore aus dem Nähkästchen.

Das große Umstyling bei "Beauty & The Nerd"

Ist Salvatore nur ein Schauspieler?

Shelly ordnet in dem Podcast "Blitzlichtgewitter" die Situation um Salvatores Krokodils-Tränen bei der Exit-Verkündung in Folge 4 ein. Zur Erinenrung: Seine Nerdin Joelle und er durften darüber entscheiden, ob Shelly und Sam, oder Linda und Pierre die Show verlassen müssen. Als potenziell größere Konkurrenz fiel die Wahl auf Linda und Pierre. Die Entscheidung fiel Salvatore scheinbar so schwer, dass der gefühlvolle Italiener die eine oder andere Träne verdrückte.

Die harmoniebedürftige Shelly kauft ihm jedoch die Tränen gar nicht ab: "Man merkt, dass es nicht echt ist, finde ich", so die Beauty im Talk. Sie ist sich sicher, Salvatore habe vor allem sein schauspielerisches Talent unter Beweis gestellt, anstelle echter Gefühle gezeigt zu haben.

Er ist sehr überzeugt von sich selbst und lässt es raushängen. Das macht ihn unsympathisch. Shelly über Salvatore

Nichtsdestotrotz ist Shelly ihm für seine Wahl dankbar, schließlich bedeutet es im Umkehrschluss, dass sie und Schiffs-Nerd Sam in der Show weiter verweilen dürfen. Salvatores Wahl sei ein kluger Schachzug gewesen, merkt die Beauty an, das habe sie ihm gar nicht zugetraut.

Der Streit um das Zimmer

Auch den Beef über das große Zimmer mit dem Kingsize-Bett ordnet die Schönheits-Expertin ein. Als Pierre und Linda das Format verlassen, ist die letzte Amtshandlung des Mittelalter-Fans die Zimmerfrage. Er will, dass Reality-Sternchen Kim Virginia und ihr platinblonder Nerd Collin in den Luxus des Solo-Gemachs kommen. Doch einem stinkt das gewaltig: Salvatore. Er fasst den Plan, das Zimmer an sich zu reißen und ein Streit mit Krawall-Kim eskaliert.

Er hat immer unnötig Beef gemacht. Shelly über Salvatore

Bei der Verkündung von Pierres letztem Willen war Shelly anwesend und bestätigt im Podcast, dass es tatsächlich so war. Sie könne gar nicht nachvollziehen, warum Salvatore verbal immer gegen Kim schießen müsse. Ihrer Einschätzung nach komme Salvatore nicht mit Kims Art klar: "Ich glaube, das ist ihm too much", diagnostiziert die Beauty.

Im Clip: Kim Virginia vs. Salvatore! Wer gewinnt den Streit ums Luxus-Zimmer?

Die Beauty kriegt sich mit Kim Virginia in die Haare

Von Kim ist die Blondine jedoch ebenfalls enttäuscht gewesen. Als Shelly die vor Wut kochende Kim Virginia zur Seite nehmen wollte, fuhr diese sie an. Shelly hat diese Situation erschreckt, schließlich habe sie es ja nur gut gemeint. Wer jedoch denkt, es herrsche böses Blut zwischen den beiden, liegt falsch. Die beiden Beautys haben die Situation unter sich direkt geklärt, sodass zwischen ihnen wieder Frieden einkehrte. Außerhalb des Formats seien sie jedoch keine Freundinnen, äußert Shelly.

Salvatore bringt Joelle zum Weinen

Doch zurück zum Macho-Mann Salvatore. Die Beauty kritisiert das Verhalten gegenüber seiner Nerdin. Ihrer Meinung nach hätte Salvatore emotionaler mit der schüchternen Cosplayerin umgehen sollen. Shelly fühlt mit der Bastel-Fee mit, schließlich sei es ihr erster Kontakt mit einem Mann.

Doch die Blondine hat nicht nur Negatives über die männliche Beauty zu sagen. Sie merkt an, dass er den Nerds wertvolle Tipps gegeben hat. Schade sei es laut ihr trotzdem, dass Salvatore die Zeit und Mühe nicht in seine Nerdin investiert hat. Joelle sei oft traurig seinetwegen gewesen und habe auch öfter geweint.

Sam und Shelly: Ein Dream-Team

Die nah am Wasser gebaute Shelly rührte das Umstyling ihres Nerds zu Tränen. Sie ist total begeistert von seinem optischen Wandel. "Ich habe ihn mit ganz anderen Augen gesehen", kommentiert sie die Verwandlung.

Dabei hatte das Team keinen guten Start gehabt. Im Nachhinein betrachtet ist die Beauty jedoch froh über ihren Nerd und ihre gemeinsame Reise während der Staffel.

Wie es für Shelly, Salvatore und die anderen Kandidat:innen bei "Beauty & The Nerd" 2024 weitergeht, siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben

Du willst nicht warten? Die Folgen gibt es sieben Tage vor ihrer TV-Ausstrahlung exklusiv bei Joyn PLUS+.

