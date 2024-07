"Beauty & The Nerd" 2024: Die neue Staffel ab 15. August auf ProSieben und Joyn

Das Wichtigste in Kürze "Beauty & The Nerd" geht 2024 endlich in die nächste Runde.

Diesen Tag solltest du dir im Kalender markieren: Am 15. August ist der Start von "Beauty & The Nerd" 2024.

Die fünfte Staffel wird 2024 auf ProSieben und Joyn ausgestrahlt - jeden Donnerstag um 20:15 Uhr gibt es eine neue Folge.

Anzeige

In dieser Show prallen Welten aufeinander: Beautys und Nerds scheinen manchmal aus gänzlich unterschiedlichen Sphären zu stammen, doch bei "Beauty & The Nerd" finden sie sich in Paaren zusammen und kämpfen um den großen Sieg. Die neue Staffel ab 15. August 2024 auf ProSieben und Joyn.

Start von "Beauty & The Nerd" 2024

Achterbahn-Nerd, Bastel-Nerdin, Film-Nerd, Sammelkarten-Nerd, Informatik-Nerd, Mittelalter-Nerd, Wissenschafts-Nerd, Schifffahrts-Nerd: in der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd" ab Donnerstag, 15. August, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn ist Platz für alle. Acht Nerds treffen auf acht Beautys. Und über allem steht die große Frage: Wer lässt sich vollkommen auf die Welt des jeweils anderen ein?

Anzeige

Anzeige

Worum geht es bei "Beauty & The Nerd"?

In diesem besonderen Pärchenurlaub auf Koh Samui (Thailand) suchen acht Beautys und acht Nerds ihr perfektes Match und treten in den Wettbewerb. Nur wer echten Teamgeist zeigt, hat die Chance auf das Siegertreppchen: Wer lässt sich vollkommen auf die Welt des/der jeweils anderen ein? Wie profitieren selbstbewusste Schönheiten und zurückhaltende Einzelgänger:innen voneinander? Dem Paar, das seine Kontrahent:innen in lustigen Challenges bezwingt, winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Die 5. Staffel "Beauty & The Nerd" - ab 15. August 2024, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.